Börsenplätze Walt Disney-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

134,50 EUR +8,01% (14.11.2019, 09:42)



Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

134,98 EUR +0,04% (14.11.2019, 09:56)



NYSE-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

148,72 USD (13.11.2019)



ISIN Walt Disney-Aktie:

US2546871060



WKN Walt Disney-Aktie:

855686



Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie Deutschland:

WDP



NYSE Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie:

DIS



Kurzprofil Walt Disney Company:



Die Walt Disney Company (WDC) (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (14.11.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie des US-Medienkonzerns Walt Disney Co. (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ein Kauf.Die seit dem Sommer ins Straucheln geratene Rally bei Walt Disney habe am Mittwoch Anschub vom neu eingeführten Streamingdienst des Medienkonzerns bekommen. Die Aktie sei um 7,3 Prozent auf 148,72 Dollar und damit auf ein neues Rekordhoch geklettert. Der Grund: Die App Disney+ komme bei den Kunden noch besser an als erwartet.Wie Disney bekannt gegeben habe, hätten sich bereits zehn Millionen Abonnenten für den Dienst angemeldet. Die App solle dem großen Widersacher Netflix Konkurrenz machen. Analysten hätten sich in ersten Reaktionen von dieser Zahl positiv überrascht gezeigt. "Diese Zahl ist schon eine Hausnummer", habe Dan Ives, Analyst bei Wedbush, kommentiert.Bereits am Vortag habe schon die Einführung von Disney+ in den USA den Kurs gestützt und die Aktien mit 1,4 Prozent zum größten Dow-Gewinner gemacht. Nun habe die erste Wasserstandsmeldung zu den Nutzerzahlen den Kurs so richtig in Gang gebracht.Für Auftrieb habe auch ein positiver Analystenkommentar der Credit Suisse gesorgt. Analyst Douglas Mitchelson habe das Kursziel für Walt Disney nach dem Start von Disney+ von 150 auf 163 Dollar angehoben. Die Einstufung laute weiter auf "Outperformer"."Der Aktionär" gehöre zu den Ersten, die auf das immense Potenzial des Disney-Contents in Zeiten von Streaming hingewiesen hätten. Disney sei es zuzutrauen, mit Disney+ neue Maßstäbe in der Branche zu setzen. Die Investmentstory sei auch nach dem kräftigen Anstieg noch sexy.Die Walt Disney-Aktie bleibt ein Kauf, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.11.2019)Mit Material von dpa-AFX