Börsenplätze Walt Disney-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

92,51 EUR -0,49% (08.04.2020, 11:51)



Xetra-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

92,69 EUR -2,66% (08.04.2020, 11:34)



NYSE-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

101,08 USD +7,68% (07.04.2020)



ISIN Walt Disney-Aktie:

US2546871060



WKN Walt Disney-Aktie:

855686



Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie Deutschland:

WDP



NYSE Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie:

DIS



Kurzprofil Walt Disney Company:



Die Walt Disney Company (WDC) (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (08.04.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Medienkonzerns Walt Disney Co. (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) unter die Lupe.Vergnügen in der Krise - das wäre schön, sei aber derzeit nur sehr begrenzt möglich. Walt Disney habe wegen Corona seine Themenparks schließen müssen, um die Ansteckungskurve möglichst niedrig zu halten. Die Analysten von Wells Fargo würden nun in ihrer Analyse zu Disney mit einem Schreckensszenario aufwarten.Wells Fargo erwarte, dass die Themenparks im laufenden Disney-Geschäftsjahr (bis September) nicht mehr öffnen würden. Für das kommende Jahr erwarte Experte Steven Cahall eine Auslastung von knapp 50 Prozent. Möglicherweise werde es 24 Monate dauern, bis sich die Besucherzahlen normalisieren, vermute der Analyst."Entweder müssen die Besucher in den Themenparks Abstand voneinander halten, was ein begrenzender Faktor wäre", so Cahall. "Oder es muss ein Impfstoff gegen Corona zur Verfügung gestellt werden, damit sich die Leute sicherer fühlen."Experten würden den Impfstoff allerdings erst im kommenden Jahr erwarten.Die Krise habe Walt Disney stark getroffen. Zum Glück halte der Konzern Disney+ als Trumpf in der Hand: Der Streaming-Dienst sei nun in weiteren Ländern (auch Deutschland) gestartet und dürfte viele Abonnenten gewinnen. Das liege nicht nur am günstigen Preis von 69 Euro im Jahr, sondern auch daran, dass Disney nun mehrere, ursprünglich als Kinofilme geplante Streifen auf Disney+ zeigen wolle.Die Walt Disney Aktie bleibt ein Kauf für Anleger mit Geduld, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link