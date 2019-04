Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

125,00 EUR -0,40% (29.04.2019, 21:16)



NYSE-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

139,99 USD +0,05% (29.04.2019, 21:04)



ISIN Walt Disney-Aktie:

US2546871060



WKN Walt Disney-Aktie:

855686



Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie Deutschland:

WDP



NYSE Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie:

DIS



Kurzprofil Walt Disney Company:



Die Walt Disney Company (WDC) (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (29.04.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Medienkonzerns Walt Disney Co. (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) unter die Lupe.Das Superheldenepos "Avengers: Endgame" schreibe Filmgeschichte. 350 Mio. USD habe die Walt Disney-Produktion an ihrem ersten Wochenende in den nordamerikanischen Kinos eingespielt - Startrekord! Aber auch das weltweite Ergebnis sei beeindruckend. In Deutschland habe "Avengers: Endgame" nach Angaben von Walt Disney ebenfalls für gute Ergebnisse gesorgt. Hierzulande hätten am ersten Tag mehr als 450.000 Zuschauer das Epos gesehen. Innerhalb von 24 Stunden habe das Finale der Avengers-Reihe 5,06 Mio. Euro eingespielt. Dies sei neben zwei "Star Wars"-Filmen einer der erfolgreichsten Kinostarts in Deutschland gewesen.Die Walt Disney-Aktie nehme Kurs auf die Marke von 140 USD. Das Papier möge vielleicht kurzfristig etwas heiß gelaufen sein. Mittel- bis langfristig habe der Titel noch eine Menge Luft. Das liege v.a. am Einstieg ins Streaming-Geschäft. Bei Disney+ dürfte der US-Konzern auch den Avengers-Fans eine Menge bieten. Dabei bleiben, rät Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse (Analyse vom 29.04.2019)Mit Material von dpa-AFXBörsenplätze Walt Disney-Aktie:XETRA-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:124,60 EUR -0,34% (29.04.2019, 17:35)