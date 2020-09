Xetra-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

113,94 EUR +0,85% (03.09.2020, 11:44)



NYSE-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

135,39 USD +1,38% (02.09.2020, 22:10)



ISIN Walt Disney-Aktie:

US2546871060



WKN Walt Disney-Aktie:

855686



Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie Deutschland:

WDP



NYSE Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie:

DIS



Kurzprofil Walt Disney Company:



Die Walt Disney Company (WDC) (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (03.09.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Medienkonzerns Walt Disney Co. (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) unter die Lupe.Anfang August habe "Der Aktionär" bereits über den märchenhaften Ausbruch berichtet. Seitdem habe die Walt Disney-Aktie die Konsolidierungsphase der letzten Monate erfolgreich hinter sich gelassen. Nun lege sie weiter stark zu und habe erneut Ausbruchspotenzial, denn aktuell stehe die Walt Disney-Aktie vor mehreren wichtigen Marken.Nach dem erfolgreichen Ausbruch aus der Konsolidierungsformation zwischen Februar und August sei es schließlich zur Trendwende gekommen. Während der Aufwärtsbewegung habe die Aktie den Ausbruch an der Unterstützungslinie bei rund 127 USD getestet und weiter Fahrt aufgenommen.Aktuell stehe der Wert an einer massiven Widerstandlinie bei etwa 135 USD. Werde diese Hürde überwunden, seien weiterhin steigende Kurse bis zum ersten Kursziel bei 146,50 USD wahrscheinlich. Halte das Bullenszenario an, werde die Walt Disney-Aktie danach das Allzeithoch bei 153,41 USD ins Visier nehmen, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.09.2020)Börsenplätze Walt Disney-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:113,44 EUR -0,72% (03.09.2020, 11:57)