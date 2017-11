Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

Kurzprofil Walt Disney Company:



Die Walt Disney Company (WDC) (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet.





New York (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von Analyst Vijay Jayant von Evercore ISI:Laut einer Aktienanalyse bestätigt Analyst Vijay Jayant von Evercore ISI in Bezug auf die Aktien des US-Medienkonzerns Walt Disney Co. (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) seine Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Die Zahlen des vierten Fiskalquartals seien zwar glanzlos gewesen, dafür herrsche aber mehr Optimismus hinsichtlich des Ausblicks für das Geschäftsjahr 2018, so die Analysten von Evercore ISI.Die massive Filmpipeline für das kommende Jahr sollte sich in einem zweistelligen Wachstum bei Umsatz und operativem Ergebnis niederschlagen. Darüber hinaus würden sich die Trends in der Networks-Division verbessern.Analyst Vijay Jayant glaubt, dass das Management die richtigen strategischen Entscheidungen treffe. Die neue Guidance könnte das Sentiment gegenüber der Walt Disney-Aktie leicht positiv beeinflussen.Börsenplätze Walt Disney-Aktie:Xetra-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:90,78 EUR +2,45% (10.11.2017, 16:53)