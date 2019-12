Xetra-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

Kurzprofil Walt Disney Company:



Die Walt Disney Company (WDC) (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (12.12.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Medienkonzerns Walt Disney Co. (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.2019 werde als das erfolgreichste Jahr der Firmengeschichte von Walt Disney eingehen. Zum einen sei die Streaming-App ein Top-Erfolg für Disney, zum anderen laufe das Kinogeschäft unfassbar stark. Die Disney-Aktie konsolidiere zwar weiterhin auf hohem Niveau, doch habe sie für das kommende Jahr noch einiges an Potenzial.22 Millionen - so viele Film- und Serienfans hätten bereits Disney+ abonniert, in gerade einmal vier Wochen nach dem Start. Besonders bemerkenswert: Disney+ gebe es erst in sechs Ländern: USA, Kanada, Niederlande, Australien, Neuseeland und Puerto Rico.Damit habe Disney einen Turbo-Start hingelegt. Das Langfrist-Ziel des Konzerns von 60 bis 90 Millionen Abonnenten bis 2024 könnte sich somit als ausgesprochen konservativ erweisen.Angesichts des Potenzials von Disney+ und des stark laufenden Kinogeschäfts sei ein 2020er KGV von 27 keineswegs hoch. Die Walt Disney-Aktie hat noch immer Luft, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.12.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Walt Disney-Aktie: