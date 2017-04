NYSE-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

113,04 USD -0,03% (12.04.2017, 16:14)



ISIN Walt Disney-Aktie:

US2546871060



WKN Walt Disney-Aktie:

855686



Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie Deutschland:

WDP



NYSE Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie:

DIS



Kurzprofil Walt Disney Company:



Die Walt Disney Company (WDC) (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (12.04.2017/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von Andreas Deutsch, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Unterhaltungsgiganten Walt Disney (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) unter die Lupe.Das Papier des Micky-Maus-Konzerns gehöre zu den besten Aktien der vergangenen Jahrzehnte. Obwohl der US-Titel in den vergangenen 43 Jahren 18.700 Prozent zugelegt habe, biete die Aktie immer noch reichlich Kursfantasie. Das liege einerseits am Filmgeschäft und an den Themenparks, andererseits an ESPN. Sollte es Disney-CEO Bob Iger gelingen, eine starke Online-Plattform für den Sportsender aufzubauen, wäre dies ein herber Schlag für die Kabelnetzbetreiber - und ein absoluter Meilenstein für Walt Disney.Gerade für langfristig orientierte Investoren ist die Walt Disney-Aktie bestens geeignet, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.04.2017)Xetra-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:106,65 EUR +0,38% (12.04.2017, 15:39)Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:106,62 EUR -0,00% (12.04.2017, 16:25)