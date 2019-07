Xetra-Aktienkurs Walmart-Aktie:

101,70 EUR +0,73% (12.07.2019, 13:46)



Tradegate-Aktienkurs Walmart-Aktie:

101,50 EUR +0,30% (12.07.2019, 15:42)



NYSE-Aktienkurs Walmart-Aktie:

USD 114,61 +0,61% (12.07.2019, 16:17)



ISIN Walmart-Aktie:

US9311421039



WKN Walmart-Aktie:

860853



NYSE Ticker-Symbol Walmart-Aktie:

WMT



Kurzprofil Walmart Inc.:



Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, NYSE-Symbol: WMT) ist ein weltweit agierender Einzelhandelskonzern, der eine vielfältige Produktpalette anbietet. Der Konzern vertreibt über ein weltweites Netz eigener Supermärkte und Kaufhäuser Produkte wie Lebensmittel, Kleidung, Haushaltswaren, Bücher, elektronische Geräte, Autozubehör, Möbel, Tierfutter, Accessoires, Spielzeug, Kosmetik und Schmuck. Das Unternehmen ist international mit Filialen in Argentinien, Brasilien, Kanada, China, Deutschland, Korea, Mexico, Puerto Rico und Großbritannien vertreten. Das Kerngeschäft liegt allerdings im nordamerikanischen Raum. (12.07.2019/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Walmart-Aktienanalyse der Analystin Kate McShane von Goldman Sachs:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Kate McShane, Analystin von Goldman Sachs, die Aktien des US-Einzelhändlers Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, NYSE-Symbol: WMT) im Zuge einer Ersteinschätzung zum Kauf.Im Rahmen einer Branchenstudie zum Retail Spezialhartwaren-Sektor weisen die Analysten von Goldman Sachs auf ein solides makroökonomisches Umfeld hin. Starke Ergebnisse seien die Folge. Allerdings würden nicht alle Einzelhändler in dem gleichen Maße von positiven externen Faktoren profitieren.Bei Walmart Inc. dürfte die aggressive Omni-Channel-Strategie ein starkes Umsatzwachstum nach sich ziehen. Analystin Kate McShane veranschlagt ein Kursziel von 123,00 USD.In ihrer Walmart-Aktienanalyse beginnen die Analysten von Goldman Sachs die Coverage mit einem "buy"-Rating.Börsenplätze Walmart-Aktie: