Kurzprofil Walmart Inc.:



Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NYSE-Symbol: WMT) ist ein weltweit agierender Einzelhandelskonzern, der eine vielfältige Produktpalette anbietet. Der Konzern vertreibt über ein weltweites Netz eigener Supermärkte und Kaufhäuser Produkte wie Lebensmittel, Kleidung, Haushaltswaren, Bücher, elektronische Geräte, Autozubehör, Möbel, Tierfutter, Accessoires, Spielzeug, Kosmetik und Schmuck. Das Unternehmen ist international mit Filialen in Argentinien, Brasilien, Kanada, China, Deutschland, Korea, Mexico, Puerto Rico und Großbritannien vertreten. Das Kerngeschäft liegt allerdings im nordamerikanischen Raum. (17.02.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walmart-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nach Ansicht von Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" ist die Aktie von Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NYSE-Symbol: WMT) weiterhin ein Basisinvestment im Einzelhandelsbereich.Der US-Handelsriese Walmart könne heute trotz des schwachen Gesamtmarkts zulegen. Grund seien starke Quartalsergebnisse, die das Unternehmen vorbörslich gemeldet habe. Walmart habe sowohl beim Gewinn als auch beim Umsatz die Erwartungen geschlagen und auch bei der Prognose überzeugen können.Walmart habe einen Gewinn pro Aktie von 1,53 Dollar erzielt und damit drei Cent über den Erwartungen gelegen. Die Umsätze seien im Vorjahresvergleich um 0,5 Prozent auf 152,9 Milliarden Dollar gestiegen (erwartet: 151,53 Milliarden). Die E-Commerce-Umsätze seien gegenüber dem Vorjahr um ein Prozent und gegenüber 2020 um 70 Prozent gestiegen.Noch besser habe das zu Walmart gehörende Sam's Club abgeschnitten, das seine Umsätze im Vorjahresvergleich um rund zehn Prozent gesteigert habe.Walmart-CFO Brett Biggs habe klargestellt, dass Walmart im aktuellen inflationären Umfeld die Preise wettbewerbsfähig gestalten möchte, ohne dabei den Kunden aus dem Blick zu verlieren. "Diese Umgebung spielt unsere Stärken aus", so Biggs. Der Umsatzzuwachs sei dabei nicht alleine auf höhere Preise zurückzuführen, man habe weitere Marktanteile im Lebensmittelbereich hinzugewonnen und der Traffic auf der Walmart-Website sei um 3,1 Prozent gestiegen.Das Unternehmen prognostiziere für das laufende Geschäftsjahr ein Umsatzwachstum von vier Prozent. Am schwächsten werde das Wachstum im ersten Quartal aufgrund notwendiger Ausgaben ausfallen.Im vergangenen Quartal habe Walmart aufgrund der Omikron-Welle höhere Ausgaben im Bereich seiner Lieferketten gehabt. Diese hätten bei 400 Millionen Dollar gelegen, 300 Millionen mehr als ursprünglich angenommen.Walmart habe heute ein solides Quartalswerk vorgelegt. Das Unternehmen könne im aktuellen inflationären Preisumfeld seine starke Preissetzungsmacht ausspielen und eigne sich ideal für konservativ ausgerichtete Anleger, die Wert auf stabile Dividendenzahlungen legen würden.