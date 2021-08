Xetra-Aktienkurs Walmart-Aktie:

Kurzprofil Walmart Inc.:



Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NYSE-Symbol: WMT) ist ein weltweit agierender Einzelhandelskonzern, der eine vielfältige Produktpalette anbietet. Der Konzern vertreibt über ein weltweites Netz eigener Supermärkte und Kaufhäuser Produkte wie Lebensmittel, Kleidung, Haushaltswaren, Bücher, elektronische Geräte, Autozubehör, Möbel, Tierfutter, Accessoires, Spielzeug, Kosmetik und Schmuck. Das Unternehmen ist international mit Filialen in Argentinien, Brasilien, Kanada, China, Deutschland, Korea, Mexico, Puerto Rico und Großbritannien vertreten. Das Kerngeschäft liegt allerdings im nordamerikanischen Raum. (18.08.2021/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Walmart-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Einzelhändlers Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NYSE-Symbol: WMT) weiterhin mit "kaufen" ein.Die Zahlen für das Q2 2021/22 (31.07.; u.a. Gesamtumsatz: +2,4% y/y auf 141,05 Mrd. USD; bereinigtes EPS: +14,1% y/y auf 1,78 USD) hätten die Analystenprognosen sowie den Marktkonsens übertroffen. Die Guidance für das Geschäftsjahr 2021/22 (31.01.) sei erhöht worden (u.a. leichter Umsatzanstieg (währungsbereinigt (wb.); zuvor: Rückgang im niedrigen einstelligen Prozentbereich); bereinigtes EPS: 6,20 bis 6,35 (Vj.: 5,48) USD; entspreche +13% bis +16% y/y (zuvor: Anstieg im hohen einstelligen Prozentbereich)). Für das Q3 2021/22 werde u.a. ein bereinigtes EPS von 1,30 bis 1,40 (Marktkonsens: 1,32) USD prognostiziert.Die Guidance-Anhebung dokumentiere nach Erachten des Analysten eine große Zuversicht auch in den weiteren Jahresverlauf, zumal CFO Biggs laut Aussage in einer Telefonkonferenz (17.08.) nur eine leichte Zunahme der Kosteninflation sehe. Lusebrink halte diese Zuversicht auch mit Blick auf weitere Marktanteilsgewinne im Lebensmittelgeschäft sowie deutliche Einnahmezuwächse bei Mitgliedschaften (Q2 2021/22: 102% y/y) und im Werbegeschäft für begründet. Seine Prognosen für 2021/22e (u.a. EPS berichtet: 5,70 (alt: 5,48) USD; EPS bereinigt: 6,24 (alt: 6,00) USD) und 2022/23e (u.a. EPS berichtet/bereinigt: 6,58 (alt: 6,41) USD) hebe der Analyst an.Bei einem Gesamtertrag (12 Monate) von über 10% stuft Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, die Walmart-Aktie weiterhin mit "kaufen" ein. Das Kursziel werde von 165 USD auf 170 USD erhöht. (Analyse vom 18.08.2021)Börsenplätze Walmart-Aktie: