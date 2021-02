7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, NYSE-Symbol: WMT) ist ein weltweit agierender Einzelhandelskonzern, der eine vielfältige Produktpalette anbietet. Der Konzern vertreibt über ein weltweites Netz eigener Supermärkte und Kaufhäuser Produkte wie Lebensmittel, Kleidung, Haushaltswaren, Bücher, elektronische Geräte, Autozubehör, Möbel, Tierfutter, Accessoires, Spielzeug, Kosmetik und Schmuck. Das Unternehmen ist international mit Filialen in Argentinien, Brasilien, Kanada, China, Deutschland, Korea, Mexico, Puerto Rico und Großbritannien vertreten. Das Kerngeschäft liegt allerdings im nordamerikanischen Raum. (18.02.2021/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - Walmart-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Einzelhändlers Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, NYSE-Symbol: WMT) unter die Lupe.Während Analysten von einem soliden Gewinn ausgegangen seien, überrasche Walmart im abgelaufenen Quartal mit einem Milliardenverlust. Die Dividende solle trotzdem angehoben werden.Die größte Einzelhandelskette der Welt habe im Zusammenhang mit der Pandemie einen herben Verlust verbuchen müssen, wie aus dem jüngst veröffentlichten Zahlenwerk hervorgehe.Zwar sei der Umsatz im e-commerce Bereich im abgelaufenen Quartal um satte 69% gewachsen, allerdings handle es sich hierbei um die schwächste Zuwachsrate seit Beginn der Pandemie. Im stationären Handel in den USA seien die Umsätze um 8,6% gestiegen. Der Gesamtumsatz in Q4 2020 belaufe sich auf USD 152 Milliarden und liege damit deutlich über den Analystenerwartungen in der Höhe von USD 148 Milliarden. Enttäuschung gebe es aber vor allem auf der Gewinnseite. Denn hier habe die Erwartungshaltung bei einem adjustierten Gewinn pro Aktie von USD 1,51 gelegen. Tatsächlich stehe jedoch ein Verlust in der Höhe von USD 2,09 Milliarden zu Buche, was einem Verlust pro Aktie von USD 0,74 entspreche. Zum Vergleich, im Vorjahreszeitraum habe ein Gewinn von USD 4,14 Milliarden erzielt werden können.Im laufenden Geschäftsjahr erwarte Walmart ebenfalls einen leicht schrumpfenden Gewinn pro Aktie. Um mit den Veränderungen im Konsumentenverhalten Schritt halten zu können, werde das Unternehmen die Investitionen erhöhen. Des Weiteren sei eine Lohnanhebung in den USA angedacht, wodurch der Stundenlohn künftig über USD 15 liegen solle.Die letzte Empfehlung zu Walmart lautete "Kauf", so Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 18.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: