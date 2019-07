Börsenplätze Walmart-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Walmart-Aktie:

98,29 EUR +0,28% (02.07.2019, 16:23)



NYSE-Aktienkurs Walmart-Aktie:

USD 111,39 +0,70% (02.07.2019, 16:40)



ISIN Walmart-Aktie:

US9311421039



WKN Walmart-Aktie:

860853



NYSE Ticker-Symbol Walmart-Aktie:

WMT



Kurzprofil Walmart Inc.:



Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, NYSE-Symbol: WMT) ist ein weltweit agierender Einzelhandelskonzern, der eine vielfältige Produktpalette anbietet. Der Konzern vertreibt über ein weltweites Netz eigener Supermärkte und Kaufhäuser Produkte wie Lebensmittel, Kleidung, Haushaltswaren, Bücher, elektronische Geräte, Autozubehör, Möbel, Tierfutter, Accessoires, Spielzeug, Kosmetik und Schmuck. Das Unternehmen ist international mit Filialen in Argentinien, Brasilien, Kanada, China, Deutschland, Korea, Mexico, Puerto Rico und Großbritannien vertreten. Das Kerngeschäft liegt allerdings im nordamerikanischen Raum. (02.07.2019/ac/a/n)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Walmart-Aktienanalyse von Analyst Alexander Zienkowicz von der NORD LB:Alexander Zienkowicz, Analyst der NORD LB, nimmt in einer aktuellen Sektorstudie die Aktie des US-Einzelhändlers Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, NYSE-Symbol: WMT) unter die Lupe.Die geplante Fusion der britischen Walmart-Tochter Asda mit dem Wettbewerber J Sainsbury habe eine endgültige Absage der britischen Wettbewerbsbehörde CMA erhalten, nachdem diese bereits im Februar erhebliche Bedenken über den Zusammenschluss geäußert habe. Die CMA habe ihre Entscheidung mit Sorgen vor eingeschränktem Wettbewerb und höheren Preisen für Verbraucher begründet. Im wettbewerbsintensiven Großbritannien hätten Marktführer Tesco und die fusionierten Asda/J Sainsbury rd. 60% des Marktes auf sich vereint. Als Alternative zur Fusion werde nunmehr ein Börsengang als Exit-Option sondiert.Alexander Zienkowicz, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Sektorstudie die Walmart-Aktie zu halten und sieht das Kursziel für diese bei 105 USD. (Analyse vom 02.07.2019)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016: Keine vorhanden.