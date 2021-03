Xetra-Aktienkurs Walmart-Aktie:

110,00 EUR +0,88% (02.03.2021, 15:26)



NYSE-Aktienkurs Walmart-Aktie:

131,37 USD +1,12% (01.03.2021, 22:10)



ISIN Walmart-Aktie:

US9311421039



WKN Walmart-Aktie:

860853



NYSE Ticker-Symbol Walmart-Aktie:

WMT



Kurzprofil Walmart Inc.:



Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, NYSE-Symbol: WMT) ist ein weltweit agierender Einzelhandelskonzern, der eine vielfältige Produktpalette anbietet. Der Konzern vertreibt über ein weltweites Netz eigener Supermärkte und Kaufhäuser Produkte wie Lebensmittel, Kleidung, Haushaltswaren, Bücher, elektronische Geräte, Autozubehör, Möbel, Tierfutter, Accessoires, Spielzeug, Kosmetik und Schmuck. Das Unternehmen ist international mit Filialen in Argentinien, Brasilien, Kanada, China, Deutschland, Korea, Mexico, Puerto Rico und Großbritannien vertreten. Das Kerngeschäft liegt allerdings im nordamerikanischen Raum. (02.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walmart-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des US-Einzelhändlers Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, NYSE-Symbol: WMT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Walmart-Aktie sei unter die 200-Tage-Linie gefallen. Der Aktienprofi bedauere es, denn er finde den Wert gut, vor allem, weil Walmart ein Gegengewicht zu Amazon im E-Commerce biete. Walmart habe eigene E-Commerce-Plattform, eigene Logistik. Mit Walmart Plus habe man ebenfalls einen Dienst entwickelt, dass die Kunden einen Grund hätten, zu dem Unternehmen zu kommen. Interessant finde der Aktienprofi, dass sich Walmart zwei Top-Banker für seinen Fintech Startup geschnappt habe. Die Frage sei, was Walmart damit vorhabe. Das ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 02.03.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Walmart-Aktie: