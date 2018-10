Xetra-Aktienkurs Walmart-Aktie:

83,34 EUR +1,52% (09.10.2018, 14:35)



Tradegate-Aktienkurs Walmart-Aktie:

83,58 EUR +1,46% (09.10.2018, 15:38)



NYSE-Aktienkurs Walmart-Aktie:

USD 95,55 +0,91% (09.10.2018, 15:42, vorbörslich)



ISIN Walmart-Aktie:

US9311421039



WKN Walmart-Aktie:

860853



NYSE Ticker-Symbol Walmart-Aktie:

WMT



Kurzprofil Walmart Inc.:



Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, NYSE-Symbol: WMT) ist ein weltweit agierender Einzelhandelskonzern, der eine vielfältige Produktpalette anbietet. Der Konzern vertreibt über ein weltweites Netz eigener Supermärkte und Kaufhäuser Produkte wie Lebensmittel, Kleidung, Haushaltswaren, Bücher, elektronische Geräte, Autozubehör, Möbel, Tierfutter, Accessoires, Spielzeug, Kosmetik und Schmuck. Das Unternehmen ist international mit Filialen in Argentinien, Brasilien, Kanada, China, Deutschland, Korea, Mexico, Puerto Rico und Großbritannien vertreten. Das Kerngeschäft liegt allerdings im nordamerikanischen Raum. (09.10.2018/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Walmart-Aktienanalyse der Analystin Kate McShane von der Citigroup:Im Rahmen einer Aktienanalyse empfiehlt Kate McShane von der Citigroup die Aktien des US-Einzelhändlers Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, NYSE-Symbol: WMT) weiterhin zum Kauf.Die Citigroup-Analysten glauben, dass die Guidance von Walmart Inc. zum Geschäftsjahr 2020 die Erwartungen übertreffen könnte. Hinsichtlich der Kapitalmarkttagung bestünden für den Aktienkurs mehr Chancen als Risiken.Flipkart werde zwar auf der Gewinnebene für Gegenwind sorgen, weshalb der Mark im Durchschnitt für 2020 einen Gewinnrückgang von 1% unterstelle. Angesichts der Stärke des US-Geschäfts könnten aber die Planungen die Prognosen der Investoren toppen. Vion Interesse seien auch Signale ob sich die Marge über 2020 hinaus stabilisieren könne, so die Analystin Kate McShane.In ihrer Walmart-Aktienanalyse stufen die Analysten der Citigroup den Titel unverändert mit "buy" ein und halten am Kursziel von 113,00 USD fest.Börsenplätze Walmart-Aktie: