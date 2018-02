Tradegate-Aktienkurs Walmart-Aktie:

Kurzprofil Walmart Inc.:



Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, NYSE-Symbol: WMT) ist ein weltweit agierender Einzelhandelskonzern, der eine vielfältige Produktpalette anbietet. Der Konzern vertreibt über ein weltweites Netz eigener Supermärkte und Kaufhäuser Produkte wie Lebensmittel, Kleidung, Haushaltswaren, Bücher, elektronische Geräte, Autozubehör, Möbel, Tierfutter, Accessoires, Spielzeug, Kosmetik und Schmuck. Das Unternehmen ist international mit Filialen in Argentinien, Brasilien, Kanada, China, Deutschland, Korea, Mexico, Puerto Rico und Großbritannien vertreten. Das Kerngeschäft liegt allerdings im nordamerikanischen Raum.







New York (www.aktiencheck.de) - Walmart-Aktienanalyse von Analyst Simeon Gutman von Morgan Stanley:Im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse empfiehlt Simeon Gutman, Analyst vom Investmenthaus Morgan Stanley, nach wie vor eine Gleichgewichtung der Aktien des US-Einzelhändlers Walm Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, NYSE-Symbol: WMT).Die Analysten von Morgan Stanley sind der Meinung, dass die e-Commerce-Systeme und die Infrastruktur von Walmart Inc. für Spitzenzeiten noch nicht gut genug sind. Um gegen Amazon zu konkurrieren seien Investitionen notwendig. Dies könne in den Bereichen Software, Logistik oder Abwicklungszentren geschehen.Zudem kämpfe Walmart gegen eine breitere Basis von e-Commerce-Kunden an, was auch zusätzliches Marketing erfordern könnte, so die Einschätzung des Analysten Simeon Gutman.In ihrer Walmart-Aktienanalyse stufen die Analysten von Morgan Stanley den Titel nach wie vor mit "equal-weight" ein und reduzieren das Kursziel von 106,00 auf 99,00 USD.