Eine Bestmarke ihrer noch jungen Börsengeschichte hätten auch Global Fashion Group (ISIN: LU2010095458, WKN: A2PLUG) aus dem Nebenwerteindex SDAX markiert. Und HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140) hätten sich im MDAX mit einem Plus von fast fünf Prozent von ihrer jüngsten Schwäche erholt. Deutlich im Plus hätten zudem SHOP APOTHEKE (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94), TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90), Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111) sowie zooplus (ISIN: DE0005111702, WKN: 511170) notiert.



Noch stärker würden am Nachmittag im MDAX thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000) und Aareal Bank (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811) steigen. Der Immobilien-Finanzierer habe die Folgen der Lockdowns 2020 stärker zu spüren bekommen als gedacht. Die Aareal-Aktie habe zum Handelsstart zunächst kräftig verloren, gehöre nun aber überraschend zu den besten Werten. Gut habe den Aktionären offensichtlich gefallen, dass die Bank trotz schwacher Geschäftszahlen eine Dividende von insgesamt 1,50 Euro je Aktie ausschütten möchte. Dies müssten die Aufsichtsbehörden jedoch erst erlauben. thyssenkrupp werde heute von Wasserstoff-Fantasie beflügelt.



Unter den schwächsten MDAX-Werten würden Fraport (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330) um gut zwei Prozent fallen. Der Flughafen-Betreiber sei nach einem katastrophalen Jahr 2020 auch für das laufende Jahr nicht sehr zuversichtlich, was die Passagierzahlen angehe.



Ein erneuter Rückschlag im Kampf um das Titelrennen in der Fußball-Bundesliga habe die Aktien von Borussia Dortmund (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309) ans Ende im SDAX gedrückt. Die BVB-Papiere hätten bis zum Nachmittag zeitweise mehr als vier Prozent eingebüßt.



Die Borussen hätten am Samstag im Heimspiel gegen den Abstiegskandidaten FSV Mainz 05 nur ein dürftiges 1:1 geschafft. Zudem stehe wohl Tor-Kanone Erling Haaland auf dem Sprung ins Ausland. (Mit Material von dpa-AFX) (18.01.2021/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Während weitere Corona-Beschränkungen hierzulande immer wahrscheinlicher werden, halten sich die meisten Aktien wacker, so Martin Mrowka vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Sorgen würden die Virusmutationen bereiten. Auch in den kommenden Wochen heiße es deshalb fast überall: Zuhause bleiben. Davon würden die Geschäfte von Essenlieferdiensten, Onlinehändlern, Paketversendern und Software-Fernwartungsspezialisten profitieren. In den USA werde derweil ein Nationalheld gefeiert.Nach den Verlusten vom vergangenen Freitag und nochmals schwachem Handelsstart stabilisiere sich der Leitindex DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am Nachmittag und schaffe es zurück über die Marke bei 13.800 Punkten. Am Nachmittag stehe er 0,2 Prozent im Plus bei 13.820 Zählern. Größere Sprünge seien für den Rest des Tages jedoch kaum zu erwarten. Denn in den USA werde der Martin Luther King Tag gefeiert, die Börsen an der Wall Street würden dicht bleiben.