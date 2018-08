So seien die Zehnjahresrenditen der Treasuries inzwischen wieder auf 3% geklettert. Ein weiterer Anstieg über diese Marke sei wahrscheinlich. Die Kursentwicklung des Nasdaq Composite Index (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) habe sich davon noch nicht sonderlich beeinflussen lassen, tue sich aber schwer, das erreichte Niveau zu behaupten. In der vorletzten Woche seien die Aktien von Facebook (ISIN US30303M1027/ WKN A1JWVX) um fast 19% gefallen, an einem einzigen Tag um USD 119 Mrd., dem historisch höchsten Tagesverlust an der Wall Street. Zu beachten sei aber allgemein, dass die Schwäche der Technologie-Aktien auch teilweise saisonale Gründe habe. Die Monate Juli, August und September seien traditionell sehr umsatzschwach.



Insbesondere große institutionelle Anleger würden inzwischen ein defensiveres Anlageverhalten zeigen. Sie würden generell zurzeit noch über eine geringe Liquiditätsquote verfügen, aber bereits Kursanstiege zu Gewinnmitnahmen nutzen. Chartisten würden argwöhnisch die Unterstützungszonen der Indices beobachten. Bei einem Durchbruch stünden für sie alle Kursampeln auf Rot. Fundamental orientierte Analysten würden rätseln, wann nach dem zehn Jahre lang anhaltenden Konjunkturaufschwung wieder eine Phase der Konjunkturberuhigung eintreten könnte. Dies könnte bereits Ende 2019 eintreten. Bedeutende Konjunkturforschungsinstitute sähen weltweit in 2019 eine Beruhigung, aber keine Rezession. Die OECD stelle bei ihrem Composite Leading Indicator fest, dass die Wachstumsdynamik in der Eurozone bereits leicht nachgegeben habe. Der Trend bei den Unternehmensgewinnen dürfte 2020 kaum noch ansteigen. Doch die fundamentalen Bewertungskriterien wie z.B. das KGV seien auf historisch hohem Niveau.



Aus monetärer Sicht sei darauf hinzuweisen, dass sich die Zentralbanken bereits in einer restriktiveren Phase der Geldpolitik befänden (FED, Bank of England) oder eine solche bald bevorstehe (EZB). Die Finanzmärkte würden weiter an die Allmacht der Notenbanken glauben und seien überzeugt, dass diese mit ihrer Geldpolitik rechtzeitig eingreifen gewesen. Doch auch Notenbanken könnten sich irren. Im August 2007 habe die FED die Konjunkturaussichten noch sehr optimistisch beurteilt und aus Sorge vor Inflation ihre restriktivere Politik fortgesetzt. Die Wende sei schneller gekommen als von allen angenommen. Gegenwärtig seien eventuelle Lockerungen nicht in Sicht. Im Gegenteil, die FED schöpfe bereits Liquidität aus den Märkten ab, indem sie Festverzinsliche aus ihren immer noch riesigen Beständen abbaue. Die EZB wolle erst Ende des Jahres ihre Käufe einstellen. Und was könne man bei einer sich abzeichnenden Konjunkturberuhigung an einer ZIRP- oder gar NIRP-Geldpolitik noch lockern?



Bei einem durchschnittlichen KGV von 13 für den DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) und 17 für den S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) seien Aktien nicht mehr grundsätzlich "billig". Die Geldschwemme aufgrund der ultra-expansiven Geldpolitik habe allgemein ein Enttäuschungspotenzial geschaffen. Bei der Aktienauswahl gelte es, auf die fundamentalen Unternehmensdaten zu achten. Die angestrebte Normalisierung der Zinsstruktur werde an den Finanzmärkten hohe Volatilität verursachen. Das höchste Risiko stecke in den langlaufenden Anleihen. Bei fortgesetzten geopolitischen Spannungen könnten die Ölpreise wieder ansteigen. Edelmetalle erscheinen bei neuen Devisenturbulenzen unterbewertet, so die Experten von "fairesearch". (13.08.2018/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Finanzmärkte in der ganzen Welt richten sich im Großen und Ganzen nach dem Geschehen an der Wall Street, so Dr. Eberhardt Unger von "fairesearch".Einer dortigen Hausse oder einer Baisse könne sich früher oder später keine andere Börse entziehen. Manche würden den Geschehnissen in den USA folgen, manche nähmen sogar US-Ereignisse vorweg. Im Mittelpunkt allen Fokus stehe die Geldpolitik der FED. Expansive und restriktive Maßnahmen würden sehr sensibel bewertet. Eine ultra-expansive Geldpolitik wie nach 2007 hätten die Aktien- und Rentenmärkte mit einer langanhaltenden Hausse honoriert. Das Umschalten in Richtung einer "normalen" Strukturkurve hinke an Aktien- und Rentenmärkten gegenwärtig wegen der zuvor enormen Geldmengenausweitung bei den Indices hinterher. Die FED strebe einen "normalen" Leitzins an. Um diesen zu erreichen, seien in den nächsten zwölf Monaten noch vier weitere FED Funds Raten Erhöhungen wahrscheinlich. Die Börsen würden sich hierauf einzustellen beginnen. Bei vielen Märkten seien bereits Ermüdungserscheinungen zu beobachten. Der Kurstrend sei zwar noch nicht schwach, aber die vorangegangene Euphorie habe sich ernüchtert.