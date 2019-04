In Asien sei am Dienstag eine ähnlich durchwachsene Stimmung zu beobachten gewesen, nachdem US-Präsident Donald Trump mit neuen Zöllen auf US-Importe aus der EU in Höhe von 11 Mrd. USD gedroht habe. Die EU-Kommission befinde sich gerade in der Endphase ihrer Vorbereitungsphase, um mit Washington über die zukünftigen Handelsbeziehungen zu verhandeln. Nachdem der Handelsstreit zwischen den zwei größten Volkswirtschaften der Welt vermutlich sein Ende nehmen könnte, werde die Aufmerksamkeit scheinbar auf den nächsten Handelspartner gelegt. Des Weiteren werde an der Wall Street die Aufmerksamkeit wieder stärker auf die Sorgen um die Verlangsamung der Konjunktur gelenkt, da am Freitag der Beginn der US-Berichtssaison eingeleitet werde. Nach der bisher unglaublichen Rally an den Aktienmärkten und der verhaltenen Marktreaktionen zu Beginn der neuen Handelswoche würden Anleger nach weiteren Anzeichen von Schwäche Ausschau halten.



Das heute in Brüssel stattfindende Treffen zwischen der EU und China werde eine jährliche Zusammenfassung über den Handel und Investitionen der beiden Seiten liefern und könnte zu einem Abbau der Spannungen führen. Die Risikostimmung dürfte ebenfalls stark von dem am Mittwoch stattfindenden Brexit-Gipfel abhängigen. Premierministern May werde sich im Vorfeld mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und dem französischen Präsidenten Macron treffen. GBP/USD scheine auf neue Ergebnisse zu warten, da das Paar zwar die 1,30er-Marke verteidigen könne, andererseits aber im Chart mit einer Abwärtstrendlinie konfrontiert werde. GBP-freundliche Entwicklungen könnten zu einer erneuten Annäherung an die Jahreshoch um die 1,33 führen.



Die Ölpreise seien auf den höchsten Stand seit November gestiegen, da die Kämpfe in Libyen die Ölversorgung stören würden. Die Ölsorten Brent und WTI hätten gestern neue Jahreshochs erreicht und würden im heutigen frühen Handel bei 70,96 USD und 64,42 USD notieren. Die anhaltenden Förderkürzungen der OPEC als auch die US-Sanktionen gegen den Iran und Venezuela würden zumindest auf der Angebotsseite eine solide Basis für weitere Anstiege bieten. Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe nach zehn aufeinander folgende Handelstagen mit Gewinnen einen Verlust verbucht. Dieser halte sich allerdings in Grenzen und auch dem heutigen Abwärtsdruck könnten die Bullen widerstehen, da zur europäischen Eröffnung wieder eine höhere Risikobereitschaft zu beobachten sei. Nach der jüngsten Rally bleibe abzuwarten, ob die Bullen nochmals die Kraft für einen Anstieg hätten. (09.04.2019/ac/a/m)





Die Wall Street erlebte am Montag einen gemischten Handelstag. An breiter Front seien überwiegend Bewegungen auf der Unterseite zu beobachten gewesen, der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) und der technologielastige NASDAQ (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) hätten jedoch bis zum Schlusskurs ihre erlittenen Verluste ausgleichen und sogar einen kleinen Gewinn verbuchen können. Der Leitindex Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) sei hierbei zurückgeblieben und habe 0,32% an Wert verloren.