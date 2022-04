Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) testet die Tiefs vom März, so die Experten von XTB.Der EUR/USD (ISIN EU0009652759/ WKN 965275) setze am Mittwoch den langfristigen Abwärtstrend fort und teste die 1,06er Marke - das Paar notiere auf dem tiefsten Stand seit April 2017. Seit den am Montagnacht erreichten Wochenhochs sei der Kurs um mehr als 200 Pips gefallen. Am Dienstag hätten die Verkäufer die anfängliche Erholung bis zur 21-Stunden-Linie genutzt, um eine neue Verkaufswelle einzuleiten. Kurz-, mittel- und langfristig sei der Trend abwärts gerichtet, wobei die Tiefs aus dem Jahr 2017 bei 1,0340 das nächste Ziel sein könnten. Ein Anstieg über das heutige Tageshoch bei 1,0655 würde im Stundenchart an der kurzfristigen Struktur etwas ändern.Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) könne sich am Mittwoch nicht für eine klare Richtung entscheiden. Da die gestern eingeleitete Verkaufswelle zumindest gestoppt worden sei und im Stundenchart eine Kerze mit einem langen unteren Schatten zu beobachten sei, sollten Anleger auf weitere Stabilisierungsversuche achten. Kurz- und mittelfristig würden die Käufer jedoch gegen den Trend arbeiten, sodass der deutsche Leitindex in der Nähe wichtiger Widerstandsmarken nochmals abverkauft werden könnte. Erst ein Kursanstieg über das gestrige Tageshoch, das fast 500 Punkte entfernt sei, würde im Tageschart auf einen Richtungswechsel hindeuten. (27.04.2022/ac/a/m)