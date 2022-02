Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) konnte in der Vorwoche die Marke von 15.000 Punkten nicht nachhaltig zurückgewinnen, nachdem der Index von dem 50%-Retracement der im November 2021 eingeleiteten Korrektur abgeprallt war, so die Experten von XTB.EUR/USD gleiche am Montag einen Teil der Anfangsverluste aus und werde bei 1,1450 gehandelt. Am vergangenen Freitag habe das Paar ein neues Jahreshoch erreicht und im Wochenchart ein Bullish-Engulfing ausgebildet. Das bullische Kerzenmuster deute auf einen weiteren Kursanstieg hin, sodass die Supply Zone zwischen 1,1570 und 1,1608, die durch die Tageskerze vom 9. September 2021 definiert werde, getestet werden könnte. Man beachte jedoch, dass der Anstieg auf das neue Jahreshoch nicht nachhaltig gewesen sei.Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) schwanke seit Freitag um das 61,8%-Retracement des vor zwei Wochen eingeleiteten Aufwärtsimpulses. Da heute die Tiefs der Vorwoche nicht durchbrochen worden seien und die Bullen kurzfristig neue Erholungsversuche starten würden, scheine der deutsche Leitindex sich nach dem jüngsten Rückschlag wieder etwas zu stabilisieren. In der Vorwoche sei der Index für eine dritte Woche in Folge gefallen, nachdem der Kurs von dem 61,8%-Retracment der übergeordneten Korrektur abgeprallt sei. (07.02.2022/ac/a/m)