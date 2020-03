Dass man über eine Verkürzung der Handelszeiten aber zumindest nachdenke, habe Finanzminister Steven Mnuchin am Dienstag in Washington erklärt. "Es sei möglich, dass die Handelszeiten verkürzt würden", habe er gesagt. "Die Amerikaner müssen wissen, dass sie Zugang zu ihrem Geld haben." Er habe mit den Banken und der New Yorker Börse gesprochen. Alle seien sich einig über die Notwendigkeit, die Märkte am Laufen zu halten.



Seit der Verschärfung der Coronavirus-Krise seien die US-Aktienmärkte stark unter Druck geraten. Mehrfach sei der Handel ausgesetzt worden.



Der Vorsitzende der US-Wertpapier- und Börsenaufsicht (SEC), Jay Clayton, habe gefordert, dass die Aktienmärkte weiterhin offenbleiben sollten. Das derzeitige Umfeld unterscheide sich von früheren Markterschütterungen, wie der Finanzkrise von 2008 oder den terroristischen Anschlägen vom 11. September 2001. Seitdem seien Maßnahmen ergriffen worden, um die Finanzbranche zu stärken. "Ich denke, unsere Banken sind heute in einer viel stärkeren Position als sie es damals waren", sagte Clayton auf CNBC. "Dies ist ein Nachfrage- und Angebotsschock", habe er gesagt.



Am Mittwoch seien die Börsen in den USA erneut kräftig eingebrochen. Der Dow Jones sei zeitweise unter die Marke von 19.000 Punkten um fast elf Prozent in die Tiefe auf den niedrigsten Stand seit November 2016 gestürzt. Letztlich sei der Dow am Mittwoch mit einem Minus von 6,3 Prozent auf 19.898,92 Zähler aus dem Handel gegangen. Der marktbreite S&P 500 sei um 5,2 Prozent auf 2.398,10 Punkte gefallen. Der technologielastige NASDAQ 100 habe um 4,0 Prozent auf 7.175,18 Punkte nachgegeben. Der DAX werde am heutigen Donnerstag leicht im Plus erwartet. (19.03.2020/ac/a/m)







"Unsere Märkte sind voll und ganz in der Lage, vollelektronisch zu arbeiten", habe NYSE-Leiterin Stacey Cunningham mitgeteilt. Einen Termin für die Wiedereröffnung des weltbekannten Handelsparketts sei zunächst nicht genannt worden. Nach US-Medienberichten habe es zuvor zwei bestätigte Coronavirus-Infektionen an der Wall Street gegeben.