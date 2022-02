Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der US500 testete das Hoch der Vorwoche, berichtet Maximilian Wienke, Marktanalyst bei XTB.EUR/USD steige am Donnerstag auf 1,1430. Der Kursanstieg sei mit 10 Pips nicht richtungweisend, insbesondere da das Paar innerhalb der Range des Vortages notiere. Am Mittwoch sei nach einigem Zögern eine Doji-Tageskerze ausgebildet worden. Sollte ein Durchbruch aus der Range nach oben möglich sein, könnte das Jahreshoch erneut getestet werden, während das Paar bei einem Rückgang unter 1,14 schnell an Boden verlieren könnte, da es bis zur 1,13er-Marke wenig Unterstützung gebe.Der DE30 habe am Donnerstag trotz der Anfangsgewinne nicht über das 50%-Retracement der übergeordneten Korrektur ausbrechen können. Im Tageschart sei aktuell eine Doji-Kerze zu erkennen. Es sei fraglich, ob es vor den US-Inflationsdaten zu stärkeren Kursbewegungen komme. Am Mittwoch habe sich der deutsche Leitindex für einen dritten Tag in Folge erholt und sich dem aktuell knapp 200 Punkte entfernten Hoch der Vorwoche bei 15.730 Punkten angenähert. Ein Durchbruch bleibe für die Bullen die wichtigste Aufgabe. (10.02.2022/ac/a/m)