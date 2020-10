So habe die Food and Drug Administration (FDA) das antivirale Medikament Remedesivir von Gilead Sciences (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) zur Behandlung des Coronavirus zugelassen. Das Medikament sei zuvor nur im Rahmen von Notfalleinsätzen erlaubt gewesen. Die Gilead Science-Aktien würden vorbörslich um über 4% zulegen.



Auch bei Mattel (ISIN: US5770811025, WKN: 851704, Ticker-SymboL. MTT, NASDAQ Ticker-Symbol: MAT) laufe es gut: Der Spielzeughersteller habe im dritten Quartal die Erwartungen sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis übertroffen. Das Unternehmen habe einen Gewinn von 95 Cent pro Aktie und einen Umsatz von 1,63 Mrd. USD gemeldet und damit die Erwartungen übertroffen. Die Aktien steige vor Handelsbeginn bereits um satte 7%.



Weniger satte Gewinne habe hingegen American Express (ISIN: US0258161092, WKN: 850226, NYSE Ticker-Symbol: AXP) im dritten Quartal verbucht: Das Finanzunternehmen meldet trotz übertroffener Einnahmenprognosen geringere Erträge als erwartet. Die Aktien verlieren im vorbörslichen Handel mehr als drei Prozent.



Bereits gestern Abend habe Intel (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) die Anlegergemeinde enttäuscht: Der Chiphersteller habe für das dritte Quartal einen Gewinn von 1,11 USD je Aktie berichtet, was den Schätzungen entspreche. Der Umsatz sei mit 18,3 Mrd. USD sogar höher als erwartet ausgefallen. Das große Problem: Die wichtige Data Center Group (Rechenzentrums-Sparte) des US-Konzerns habe aber einen Umsatzrückgang von 7% verzeichnet und damit die Erwartungen verfehlt. Die Intel-Aktien würden vor dem Läuten der berühmten Wall-Street-Glocke um mehr als 9% nachgeben. (23.10.2020/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zum Ende der Handelswoche deutet sich an der Wall Street ein Auftakt mit grünen Vorzeichen an: Sowohl Dow Jones und S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) als auch der NASDAQ Composite (ISIN: XC0009694271, WKN: 969427) notieren vor der Eröffnungsglocke moderat im Plus, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär".So würden die Börsianer weiterhin eine reelle Chance sehen, dass ein Corona-Konjunkturpaket zustande komme. Auch der im zweiten TV-Duell zwischen Trump und Biden deutlich zivilisiertere Gesprächsablauf habe für eine gewisse Erleichterung gesorgt. Und es gebe von der Corona-Impfstoff-Front gute Nachrichten.