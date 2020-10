Wien (www.aktiencheck.de) - Zum Wochenausklang ging es allen voran für Titel aus der Tech-Branche deutlich nach unten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Wal-Mart (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, NYSE-Symbol: WMT) hätten um 1,8% nachgegeben. Die Nachricht, dass der Einzelhandelskonzern seine Mehrheitsbeteiligung an der britischen Supermarktkette Asda für GBP 6,8 Mrd. an eine private Investmentgruppe verkaufe, habe nur bedingt helfen können. Ursprünglich habe Wal-Mart Asda für GBP 7,3 Mrd. an den britischen Wettbewerber Sainsbury's (ISIN: GB00B019KW72, WKN: A0B6G0, Ticker-Symbol: SUY1) verkaufen wollen, doch sei diese Transaktion im vergangenen Jahr von der britischen Wettbewerbsbehörde untersagt worden.Der wegen Vorwürfen der Bilanzmanipulation unter Druck stehende Leasingspezialist GRENKE (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker-Symbol: GLJ, Nasdaq OTC-Symbol: GKSGF) habe in Q3 etwas mehr Neugeschäft gemacht als erwartet. Wegen der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie liege der Wert aber nach wie vor deutlich unter dem Niveau des Vorjahres. Zu den Vorwürfen der Investorengruppe Viceroy habe sich GRENKE nicht geäußert. Die Aktie habe 1,7% gewonnen. (05.10.2020/ac/a/m)