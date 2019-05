London (www.aktiencheck.de) - In einem Erdrutschsieg steuert Indien darauf zu, Narendra Modi wiederholt zum Premierminister bei den teuersten und größten Wahlen der Welt zu ernennen, die jemals stattgefunden haben, so Gaurav Sinha, Asset Allocation Strategist und Indien-Experte bei WisdomTree.Die Wahl signalisiere auch eine starke positive Wirtschaftsentwicklung und würde Modi ermutigen, auf strengere Reformen hinzuarbeiten. Die Entmonetisierung und Einführung der Goods and Service Tax (GST) habe massive Unruhen unter den Durchschnittsbürgern verursacht, aber angesichts der derzeit sehr guten Ergebnisse würden die Experten von WisdomTree Europe eine Zunahme an harten Reformen erwarten. Die Experten würden davon ausgehen, dass der Schwerpunkt in den nächsten fünf Jahren auf dem Grunderwerb, der Arbeitsreform, der Monetarisierung von Staatsunternehmen und Digitalisierung der Wirtschaft liegen werde.Der indische Sensex- und der Nifty-Index hätten darauf mit einem Eröffnungsrekord von 40.000 bzw. 12.000 Punkten reagiert, während die Indische Rupie gegenüber dem USD angestiegen sei. (23.05.2019/ac/a/m)