Natürlich seien solche politischen Ereignisse nicht einfach vorherzusagen. Doch selbst wenn es zu einem Regierungswechsel kommen sollte, würde dies aus Sicht der Experten die Reformagenda nicht gefährden. Die unter Modi eingetretenen Veränderungen, wie die neue Insolvenz- und Konkursordnung oder die eingeführte Waren- und Umsatzsteuer, würden gerade erst zu greifen beginnen. Zweifellos könnte noch mehr getan werden, die indische Wirtschaft dürfte aber noch einige Zeit von diesen Reformen profitieren.



Obwohl die indische Wirtschaft seit einigen Jahren in einem angemessenen Tempo (7%+) wachse, sei das Geschäft auf Unternehmensebene allerdings sehr unterschiedlich verlaufen. Aus Sicht der Experten sei klar, dass das überzeugendere Wachstum in jenen Unternehmen liege, die sich auf das Binnenwachstum und insbesondere auf die wachsende Zahl an Konsumenten konzentrieren würden. Das Konsumwachstum werde von einer jungen Bevölkerung und einer wachsenden Mittelschicht getragen. Laut einer Studie des Weltwirtschaftsforums werde erwartet, dass die gesamten Verbraucherausgaben in Indien bis 2030 3,1 Billionen Dollar erreichen würden, gegenüber 1,4 Billionen Dollar im Jahr 2017. Die neue Mittelschicht werde fast 60% dieses Anstiegs ausmachen.



Die jüngste Schwäche des indischen Aktienmarktes habe die Bewertungen auf ein angemesseneres Niveau gesenkt. Das Land sei von den negativen Auswirkungen der globalen Handelsspannungen gut isoliert. Strukturell sei die große, auf dem heimischen Verbrauch beruhende Wirtschaft in einer guten Position, um externen Schocks standzuhalten. Das Wachstum bleibe überzeugend, getragen von einer jungen Bevölkerung und einer wachsenden Mittelschicht. Niedrige, stabile Ölpreise würden ebenfalls unterstützen. So könnten sich die Investoren, da die Wahl kaum zu nennenswerten Störungen führen dürfte, auf die positive Zukunft Indiens konzentrieren. (10.05.2019/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - In Indien laufen derzeit die Parlamentswahlen ihrem Ende entgegen. An den Märkten haben wir die Auswirkungen von schwankenden Umfragewerten für den amtierenden, reformorientierten Premierminister Narendra Modi gesehen, so Adrian Lim, Investment Director bei Aberdeen Standard Investments.Da Investoren ein enttäuschendes Wahlergebnis befürchtet hätten, habe der MSCI India Anfang des Jahres um weiteres Wachstum gekämpft, während andere asiatische Märkte floriert hätten. Diese Befürchtungen hätten sich in den letzten Wochen etwas verringert. Das jüngste Ringen mit Pakistan habe zu Modis Gunsten gespielt, da er nach wie vor der "starke Mann" sei. So spiegle der jüngste Markttrend den zunehmenden Optimismus wider, dass Modi und seine Bharatiya Janata Party (BJP) mit einem ausreichend starken Mandat an die Regierung zurückkehren würden, um ihre Reformagenda fortzusetzen.