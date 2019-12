Paris (www.aktiencheck.de) - Das britische Volk ist zu seinem Urteil gekommen: Boris Johnson ist der große Gewinner - daran ist nicht zu rütteln, so Gilles Prince, Chief Investment Officer bei Edmond de Rothschild.



Das Wahlergebnis bestätige mehr als ein Votum für die Konservative Partei den britischen Wunsch, die Europäische Union zu verlassen. Müde von einer Reihe endloser Drehungen und Wendungen, hätten sich die Briten nicht einer erneuten Herausforderung beim Thema Brexit stellen wollen. Dieser unwiderrufliche Sieg der Konservativen sehe den Austritt aus der Europäischen Union am 31. Januar 2020 vor.



Nach den Wahlergebnissen sei die Währung um mehr als 2 Prozent auf über 1,34 US-Dollar gestiegen, und dem Terminmarkt zufolge seien die britischen FTSE 250 Aktien um mehr als 4 Prozent gestiegen. Längerfristig sei davon auszugehen, dass weniger Unsicherheit um Brexit den britischen Markt attraktiver machen werde. Der Aufschwung in den kommenden Tagen sollte uns jedoch nicht vergessen lassen, dass der Brexit erst am Anfang steht und dass die Aushandlung eines Handelsabkommens eine schwierige Aufgabe sein wird, die Zeit braucht, so Gilles Prince. Die Risikoprämie für britische Vermögenswerte werde daher nicht ganz verschwinden. (13.12.2019/ac/a/m)





