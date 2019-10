London (www.aktiencheck.de) - Wie zu erwarten, hat Alberto Fernández die Präsidentschaftswahl in Argentinien gewonnen und wird am 10. Dezember vereidigt, so Uday Patnaik, Head of Emerging Market Debt bei Legal & General Investment Management (LGIM).Argentinien habe zudem am späten Sonntag nach dem Wahlsieg Fernández die Kapitalverkehrskontrollen verschärft. Nun würden 200 US-Dollar pro Monat das Maximum bilden, das über Bankkonten transferiert werden dürfe. Zuvor habe der Wert bei 10.000 US-Dollar pro Monat gelegen. Auch dies stelle keine größere Überraschung nach der Wahl dar.Der Markt werde sich nun auf die Ernennungen des Kabinetts rund um Fernández konzentrieren und den Verlauf der IWF-Gespräche im Blick behalten. Lokale Medien würden berichten, dass Fernández heute ein Team für die Wirtschaftspolitik in der Übergangsphase ernennen werde. (28.10.2019/ac/a/m)