Bonn (www.aktiencheck.de) - Obwohl die Lockdown-Maßnahmen erst gegen Monatsende in Kraft traten, ist die Produktion in Südafrika im März bereits deutlich gefallen, so die Analysten von Postbank Research.



Besonders hart habe es den für die Volkswirtschaft wichtigen Minensektor erwischt, wo der Output um fast 20 Prozent gegenüber dem Vormonat eingebrochen sei. Im April sei die Produktion mit minus 30,4 Prozent hier noch einmal deutlich stärker gefallen. Da die Lockdown-Maßnahmen für den gesamten Minensektor erst Anfang Juni gelockert worden seien, dürften die Zahlen im Mai kaum besser ausgefallen sein. Hierauf deute auch der FNB/BER Business Confidence Index hin, der im Mai auf ein neues Rekordtief gefallen sei. Da der sehr schwache Staatshaushalt kein umfangreiches Konjunkturprogramm erlaube, dürfte der Neustart der südafrikanischen Wirtschaft nach dem Abflauen der Pandemie eher verhalten ausfallen. Die Wirtschaftsleistung könnte in diesem Jahr um neun Prozent und damit deutlich stärker einbrechen als in vielen anderen Schwellenländern. Trotzdem dürfte die Notenbank den Leitzins nicht weiter lockern, nachdem der Südafrikanische Rand immer noch nahe an einem historischen Tiefstand handle. Nach der Veröffentlichung der neuen Produktionsdaten sei die leichte Erholungstendenz, die sich im Verlauf des Mai gegenüber dem Euro gezeigt habe, erst einmal zu einem Ende gekommen. (15.06.2020/ac/a/m)



