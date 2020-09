Mit Material von dpa-AFX



Kurzprofil Wacker Neuson SE:



Die Wacker Neuson Group (ISIN: DE000WACK012, WKN: WACK01, Ticker-Symbol: WAC, NASDAQ OTC-Symbol: WKRCF) ist ein international tätiger Unternehmensverbund mit über 50 Tochterunternehmen und 140 eigenen Vertriebs- und Servicestationen. Als ein führender Hersteller von Baugeräten und Kompaktmaschinen bietet der Konzern seinen Kunden weltweit ein breites Produktprogramm, umfangreiche Service- und Dienstleistungsangebote sowie eine leistungsfähige Ersatzteilversorgung.



Zur Wacker Neuson Group gehören die Produktmarken Wacker Neuson, Kramer und Weidemann. Das Leistungsangebot richtet sich vor allem an Kunden aus dem Bauhauptgewerbe, dem Garten- und Landschaftsbau, der Landwirtschaft, den Kommunen, der Recycling- und Energiebranche sowie an Bahnbetriebe und Industrieunternehmen. Der Konzern erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von 1,71 Mrd. Euro und beschäftigt über 6.000 Mitarbeiter weltweit. Die Aktie der Wacker Neuson SE wird im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt und ist im SDAX der Deutschen Börse gelistet. (03.09.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wacker Neuson-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Baumaschinenspezialisten Wacker Neuson SE (ISIN: DE000WACK012, WKN: WACK01, Ticker-Symbol: WAC, NASDAQ OTC-Symbol: WKRCF) unter die Lupe.Die Auswirkungen der Corona-Krise seien auch bei Wacker Neuson nicht zu übersehen. Dennoch habe sich die Aktie zuletzt weiter von ihren Corona-Tiefstständen lösen können. Die Erklärung sei schnell gefunden: Die Wachstumsdelle dürfte 2020 nicht so schlimm ausfallen wie befürchtet.Umsatz und Gewinn seien bei Wacker Neuson im ersten Halbjahr spürbar zurückgegangen. Auch auf Jahressicht dürfte der Baumaschinenhersteller schlechter abschneiden als im Jahr vor der Corona-Krise.Aber: Wacker Neuson arbeite am Comeback. Trotz der schwierigen Lage würden Analysten der Aktie des Herstellers von Baugeräten und Kompaktmaschinen weiteres Aufwärtspotenzial attestieren.Warburg Research habe die Einstufung nach endgültigen Zahlen für das zweite Quartal auf "buy" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Die besser als gedachten vorläufigen Resultate des Baumaschinenkonzerns seien bestätigt worden, so Analyst Jonas Blum. Wacker sei auf gutem Wege, die selbst gesteckten Ziele beim Net Working Capital zu erreichen.Das Analysehaus Jefferies ("buy") sehe die Aktie bei 19,50 Euro fair bewertet. Die erwartete Delle beim Baumaschinenhersteller sei nicht so schlimm wie befürchtet gewesen, so Analyst Martin Comtesse. Das Geschäft in Mitteleuropa sei weit robuster gewesen als das in den USA. Positiv habe er den freien Barmittelfluss und die ersten Anzeichen von Erfolgen durch das Effizienz- und Sparprogramm hervorgehoben.Analysten würden also auf eine Trendwende im operativen Geschäft setzen. Ein Blick auf den Chart zeige, dass die Trendwende im Kursverlauf schon sichtbare Formen angenommen habe.Derzeit deute einiges darauf hin, dass die Aktie die jüngste Konsolidierungsphase beende und in den nächsten Wochen mit der nächsten Aufwärtswelle in die Zielzone der Analysten zwischen 19 und 20 Euro vorstoßen könnte.Risikobewusste Anleger, die bereits Ende Juni einen Fuß in die Tür gesetzt haben, bleiben an Bord, so Michael Schröder von "Der Aktionär". Trading-orientierte Anleger könnten die Trendfortsetzung für eine kurzfristige Spekulation aktiv nutzen. (Analyse vom 03.09.2020)