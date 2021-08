Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Wacker Neuson SE:



Die Wacker Neuson Group (ISIN: DE000WACK012, WKN: WACK01, Ticker-Symbol: WAC, NASDAQ OTC-Symbol: WKRCF) ist ein international tätiger Unternehmensverbund mit rund 5.500 Mitarbeitern. Im Geschäftsjahr 2020 lag der Umsatz bei 1,6 Mrd. Euro. Als ein führender Hersteller von Baugeräten und Kompaktmaschinen bietet der Konzern seinen Kunden weltweit ein breites Produktprogramm, umfangreiche Service- und Dienstleistungsangebote sowie eine leistungsfähige Ersatzteilversorgung. Das Angebot richtet sich vor allem an Kunden aus dem Bauhauptgewerbe, dem Garten- und Landschaftsbau, der Landwirtschaft, den Kommunen und der Recyclingbranche sowie an Bahnbetriebe und Industrieunternehmen. Zur Unternehmensgruppe gehören die Produktmarken Wacker Neuson, Kramer und Weidemann. Die Aktie der Wacker Neuson SE wird im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt und ist im SDAX der Deutschen Börse gelistet. (09.08.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wacker Neuson-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Baumaschinenspezialisten Wacker Neuson SE (ISIN: DE000WACK012, WKN: WACK01, Ticker-Symbol: WAC, NASDAQ OTC-Symbol: WKRCF) unter die Lupe.Die Geschäfte des Baumaschinenherstellers würden sich dank der konjunkturellen Belebung weiter kräftig erholen. Die Wacker Neuson-Aktie habe am Vormittag auf der Handelsplattform Tradegate zunächst mit leichten Kursgewinnen reagiert, sei dann aber leicht ins Minus gerutscht.Der Umsatz sei in Q2 im Jahresvergleich um 28 Prozent auf gut 494 Mio. Euro gestiegen, wie Wacker Neuson am Montag in München mitgeteilt habe. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) habe auch wegen geringerer Kosten auf 56,5 Mio. Euro zugelegt nach 21,5 Mio. Euro im Vorjahr. Die entsprechende Marge habe sich auf 11,4 Prozent verdoppelt.Vor einem Jahr noch habe Wacker Neuson wie die gesamte Branche die Auswirkungen der Corona-Krise mit den Lockdowns deutlich zu spüren bekommen gehabt. Unter dem Strich sei im abgelaufenen Quartal ein Gewinn von 40,9 Mio. geblieben und damit mehr als dreimal soviel wie ein Jahr zuvor."Das erste Halbjahr war für unseren Konzern ein erfolgreiches, aber kein einfaches", so Unternehmenschef Karl Tragl. Wacker Neuson sei zurück im Wachstumsmodus und das bei gesteigerter Profitabilität. Einer guten Nachfrage nach den Produkten stünden seit einigen Wochen allerdings angespannte und teilweise unterbrochene Lieferketten entgegen. "Die Situation macht uns in Produktivität und Lieferfähigkeit schwer zu schaffen."Der SDAX-Titel werde nach den Zahlen auf Tragedate 0,2 Prozent im Minus bei 26,04 Euro gehandelt. Damit notiere die Aktie aber weiterhin über dem Ausbruchsniveau. DER AKTIONÄR bleibe zuversichtlich.Marion Schlegel von "Der Aktionär" rät bei der Wacker Neuson-Aktie dabei zu bleiben! (Analyse vom 09.08.2021)(Mit Material von dpa-AFX)