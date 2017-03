Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten bei der Wacker Neuson-Aktie die Gewinne, auch angesichts der soliden Dividendenrendite von 2,5%, laufen zu lassen. (Analyse vom 30.03.2017)



Börsenplätze Wacker Neuson-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Wacker Neuson-Aktie:

20,398 EUR -0,55% (30.03.2017, 08:23)



Xetra-Aktienkurs Wacker Neuson-Aktie:

20,465 EUR (29.03.2017)



ISIN Wacker Neuson-Aktie:

DE000WACK012



WKN Wacker Neuson-Aktie:

WACK01



Ticker-Symbol Wacker Neuson-Aktie:

WAC



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Wacker Neuson-Aktie:

WKRCF



Kurzprofil Wacker Neuson SE:



Die Wacker Neuson Group (ISIN: DE000WACK012, WKN: WACK01, Ticker-Symbol: WAC, NASDAQ OTC-Symbol: WKRCF) ist ein international tätiger Unternehmensverbund mit über 50 Tochterunternehmen und 140 eigenen Vertriebs- und Servicestationen. Als ein führender Hersteller von Baugeräten und Kompaktmaschinen bietet der Konzern seinen Kunden weltweit ein breites Produktprogramm, umfangreiche Service- und Dienstleistungsangebote sowie eine leistungsfähige Ersatzteilversorgung. Zur Wacker Neuson Group gehören die Produktmarken Wacker Neuson, Kramer und Weidemann. Das Leistungsangebot richtet sich vor allem an Kunden aus dem Bauhauptgewerbe, dem Garten- und Landschaftsbau, der Landwirtschaft, den Kommunen, der Recycling- und Energiebranche sowie an Bahnbetriebe und Industrieunternehmen. Der Konzern erzielte im Jahr 2016 einen Umsatz von 1,36 Mrd. Euro und beschäftigt rund 4.800 Mitarbeiter weltweit. (30.03.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Haar (www.aktiencheck.de) - Wacker Neuson-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Baumaschinenspezialisten Wacker Neuson SE (ISIN: DE000WACK012, WKN: WACK01, Ticker-Symbol: WAC, NASDAQ OTC-Symbol: WKRCF) unter die Lupe.Der Hersteller von Baugeräten und Kompaktmaschinen sei für das Jahr 2017 optimistisch und erwarte ein Wachstum von 3 bis 7% auf 1,4 bis 1,45 Mrd. Euro. Die EBIT-Marge würden die Münchner bei 7,5 bis 8,5% erwarten. Das EBIT liege in der Bandbreite zwischen 105 und 123 Mio. Euro nach 88 Mio. Euro im Vorjahr. Die Prognose sei ordentlich. In den beiden Vorjahren habe Firmenchef Cem Peksaglam die Prognose im Jahresverlauf jedoch jeweils kassieren müssen.Wacker Neuson habe sich 2015 und 2016 tapfer geschlagen und noch ordentlich Geld verdient. Aber eben nicht ganz so viel einst erwartet. Einen Hattrick wolle sich der CEO dennoch nicht leisten. Vor zwei Jahren sei das Geschäft mit Kompaktmaschinen in der Landwirtschaft im zweiten Halbjahr abrupt eingebrochen. Das Umfeld in Südamerika sei sehr schwach gewesen, der massiv gefallene Ölpreis in Nordamerika im Bereich Öl und Gas sowie insbesondere die noch andauernde Krise in der Landwirtschaft hätten für einen Einbruch der Nachfrage gesorgt. 2016 hätten sich einige Endmärkte, vor allem Nordamerika aufgrund von Problemen mit Zulieferern, ebenfalls in der zweiten Jahreshälfte negativ entwickelt.Peksaglam erwarte in diesem Jahr eine stärkere Nachfrage in Nordamerika. "Der Januar und Februar war schon mal positiv. In den USA hat sich die Stimmung deutlich aufgehellt. Bei unseren Kunden ist der Optimismus zurück." Kunden aus dem Bereich Öl und Gas würden wieder investieren, da sich das eigene Geschäft bei Ölpreisen von um die 50 USD pro Fass wieder besser entwickle. "Wir hatten nun 18 Monate Krise. Es kann nur besser werden. Den Tiefpunkt haben wir hinter uns." Sollte der US-Präsident tatsächlich sein Investitionsprogramm in die Infrastruktur umsetzen, werde Wacker Neuson, die bereits seit 60 Jahren in das US-Geschäft investieren, weiter profitieren. "In diesem Fall wird die Bauwirtschaft wieder anziehen", so der CEO.Sollte Trump tatsächlich seine Pläne für die Mexiko-Mauer in die Tat umsetzen, werde sich dies ebenfalls positiv für die Branche auswirken. Aktuell würden die Bayern ein Viertel der Einnahmen in Amerika erzielen. Mittelfristig solle der Anteil auf ein Drittel ansteigen. Der europäische Markt sollte sich in der Summe vernünftig entwickeln, wobei dieser Markt mit UK, Russland, Türkei und vielleicht auch Frankreich durchaus Schattenseiten habe. In China sei das Geschäft bisher noch überschaubar. Peksaglam sehe dort eher ein Übergangsjahr. Bisher habe das Unternehmen nur Kompaktmaschinen in diesen Markt importiert. Es investiere zur Zeit jedoch kräftig in ein neues Werk in Shanghai, welches Ende 2017 fertiggestellt werde. 2018 sollten die ersten Bagger & Co. vom Band rollen und den lokalen Markt bedienen. Das werde 2018 und 2019 zu einem deutlichen Wachstum im chinesischen Markt führen.Einen zumindest kleinen Rückschlag habe Wacker Neuson bei der strategischen Allianz mit Caterpillar hinnehmen müssen. Die Münchner hätten für die Amerikaner exklusiv Minibagger gefertigt. Caterpillar habe diese Allianz per Ende 2019 aufgelöst. Das US-Unternehmen werde diese Bagger in der Zukunft selbst fertigen. "Glücklich sind wir darüber natürlich nicht. Die Allianz war sehr positiv. Aus Sicht des Managements von Caterpillar ist der Schritt nachvollziehbar. Wir sind mit bauähnlichen Baggern auf dem Markt und werden den eigenen Vertrieb dafür forcieren", erkläre Peksaglam. Wacker Neuson dürfte den Umsatzanteil mit Caterpillar-Maschinen, der sich zum Zeitpunkt des Auslaufens der Allianz auf weniger als 3% des Konzernumsatzes belaufen sollte, kompensieren. Nicht auszuschließen, dass sich Wacker Neuson eine neue Allianz suche. "Neue Allianzen gehören zu unserem Geschäft grundsätzlich dazu. Wir sehen dafür gute Chancen im Jahr 2017."Die Kaufempfehlung der Experten im November 2015 bei Kursen um 12,50 Euro habe sich prächtig ausbezahlt. Die Aktie habe sich vor allem in den letzten Wochen sehr stark entwickelt. Die Börse spiegle offensichtlich die Erholung der Endmärkte für Wacker Neuson wider. Ihnen gefalle das Unternehmen; nicht nur aufgrund der spannenden Produkte "Kompaktmaschinen", gut. Die Aktie dürfte aufgrund der starken Kursentwicklung zunächst etwas konsolidieren.