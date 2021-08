Xetra-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

Kurzprofil Wacker Chemie AG:



Die Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, NASDAQ OTC-Symbol: WKCMF) ist Technologieführer der chemischen Industrie und produziert für alle globalen Schlüsselindustrien und ist in den Bereichen Silicone, Polymere, Life Sciences und Polysilicium tätig. (25.08.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Wacker Chemie-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Spezialchemiekonzerns Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) von 133 auf 144 Euro.Auf die Anhebung des Ausblicks für 2021 Mitte Juni sei nun die Veröffentlichung hervorragender Zahlen für das erste Halbjahr 2021 gefolgt, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Insbesondere im zweiten Quartal hätten sich Absatzmengen und -preise sehr gut entwickelt, was allerdings teilweise auch den schwachen Vergleichswerten aus dem Corona-geschädigten Vorjahr geschuldet sei. Als dynamischer Wachstumsbereich habe sich vor allem das Geschäft mit Solarsilicium erwiesen. Auf die guten Nachrichten habe inzwischen auch die Börse reagiert - seit rund vier Wochen befinde sich der Aktienkurs im Steigflug. Die positiven Faktoren sollten jedoch mittlerweile weitgehend eingepreist sein.Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, bekräftigt daher in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die Wacker Chemie-Aktie der AG und hebt das Kursziel von 133 auf 144 Euro an. (Analyse vom 25.08.2021)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der Wacker Chemie AG: Keine vorhanden.Börsenplätze Wacker Chemie-Aktie: