Kurzprofil Wacker Chemie AG:



Die Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) ist ein global operierender Chemiekonzern mit rund 14.500 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von rund 4,98 Mrd. Euro (2018). Wacker verfügt weltweit über 24 Produktionsstätten, 22 technische Kompetenzzentren und 50 Vertriebsbüros. (12.12.2019/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Wacker Chemie-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Schlechte Neuigkeiten für Wacker Chemie (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF)-Aktionäre: Der Spezialchemiekonzern muss rund 750 Mio. Euro auf den Wert seiner Produktionsanlagen für Polysilizium abschreiben und erwartet daher unter dem Strich ein negatives Jahresergebnis von etwa dem gleichen Betrag, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Grund für die Abschreibung sei die ausbleibende Erholung der Preise für Polysilizium. In China würden weniger Solaranlagen gebaut als gedacht, so Wacker. Außerdem würde die dortige Regierung die Produzenten von Polysilizium subventionieren. Man arbeite aber weiter konsequent daran, die Kosten zu senken, so der Konzern.Sowohl Anleger als auch Analysten hätten relativ unaufgeregt auf die Gewinnwarnung reagiert. Die Abschreibung sei nicht wirklich überraschend und habe bereits lange zuvor zur Diskussion gestanden, habe etwa Baader Bank-Analystin Laura Lopez Pineda geschrieben. Zugleich sei auch die schwierige Lage in der Solarindustrie bekannt und ihrer Ansicht nach in der Aktienbewertung bereits eingepreist. So ganz unrecht dürfte die Expertin mit dieser Einschätzung nicht haben. Schließlich habe die Aktie seit Januar 2018 fast zwei Drittel ihres Wertes verloren und sei damit so günstig wie seit Anfang 2016 nicht mehr. (Ausgabe 49/2019)Börsenplätze Wacker Chemie-Aktie:Xetra-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:65,70 EUR +1,36% (12.12.2019, 11:39)