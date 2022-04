Tradegate-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wacker Chemie-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Spezialchemiekonzerns Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Wacker Chemie sei einer der ganz großen Profiteure des Trends zur Verringerung der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen. Die Nachfrage nach Solar steige nämlich unglaublich schnell, so der Aktienprofi. Sie könnte bis zu 30% mehr im laufenden Jahr steigen. Dann sind solche Player wie Wacker Chemie bei den Anlegern mit dabei, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 14.04.2022)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Wacker Chemie-Aktie:Xetra-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:175,70 EUR +1,12% (14.04.2022, 12:13)