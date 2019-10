Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) ist ein global operierender Chemiekonzern mit rund 13.800 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von rund 4,9 Mrd. EUR (2017). WACKER verfügt weltweit über 23 Produktionsstätten, 21 technische Kompetenzzentren und 50 Vertriebsbüros. (16.10.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wacker Chemie-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Chemiekonzerns Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Chemiekonzern Wacker streiche wegen schwacher Preise für Polysilicium seine Jahresziele zusammen und bereite ein Sparprogramm vor. Der Umsatz werde 2019 voraussichtlich stagnieren, statt zu steigen, habe das im SDAX gelistete Unternehmen am Dienstagabend in München mitgeteilt. Der operative Gewinn (EBITDA) dürfte sogar 30 Prozent niedriger ausfallen als im Vorjahr. Dennoch rechne er weiterhin damit, unter dem Strich einen kleinen Gewinn zu erzielen.Bisher sei der Vorstand von einem EBITDA-Rückgang um 10 bis 20 Prozent ausgegangen und habe beim Überschuss einen deutlichen Rückgang angekündigt. In den Prognosen seien allerdings keine Zahlungen von Versicherungen erhalten - wie sie Wacker etwa im dritten Quartal eingestrichen habe.Am Finanzmarkt seien die Nachrichten schlecht angekommen. Im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs am Dienstag notiere das Papier mehr als sieben Prozent tiefer."Ausschlaggebend für unsere reduzierten Erwartungen sind die nach wie vor extrem niedrigen Preise für Polysilicium", habe Wacker-Chef Rudolf Staudigl gesagt. Die von vielen Experten für die zweite Jahreshälfte erwartete Preiserholung sei bislang ausgeblieben. Im dritten Quartal seien die Preise sogar gesunken - wegen Überkapazitäten chinesischer Konkurrenten. Hinzu komme die schwächer werdende Konjunktur.Die Aktie von Wacker Chemie befand sich nicht auf der Empfehlungsliste des "Aktionär", weswegen "Aktionär"-Leser die Entwicklung derzeit gelassen von der Seitenlinie aus beobachten kann, so Marion Schlegel. Aus charttechnischer Sicht gelte es nun für die Aktie, kein neues Jahrestief zu markieren. (Analyse vom 16.10.2019)Mit Material von dpa-AFX