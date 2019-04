Xetra-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

Die Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) ist ein global operierender Chemiekonzern mit rund 14.500 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von rund 4,98 Mrd. Euro (2018). Wacker verfügt weltweit über 24 Produktionsstätten, 22 technische Kompetenzzentren und 50 Vertriebsbüros. (11.04.2019/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Wacker Chemie-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse seine Verkaufsempfehlung für die Aktie des Spezialchemiekonzerns Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF).Die 30,8%-ige Beteiligung Siltronic (Waferhersteller) habe für das Geschäftsjahr 2019 eine Gewinnwarnung veröffentlicht. U.a. solledas EPS nun deutlich (zuvor: leicht) unter dem Vorjahresniveau (Gj. 2018: 12,44 (Vj.: 6,18) Euro) liegen. Siltronic habe im Geschäftsjahr 2018 (at Equity) 100 (Vj.: 40) Mio. Euro zum EBITDA des Wacker Chemie-Konzerns (930 (Vj.: 1.014) Mio. Euro) beigetragen und habe per 31.12.2018 mit 617 (zum Vergleich Marktwert der Beteiligung per 10.04.2019: 768) Mio. Euro in der Wacker Chemie-Bilanz gestanden.Wacker Chemie habe auf die Siltronic-Gewinnwarnung (noch) nicht reagiert, weshalb der bisherige Ausblick für das laufende Geschäftsjahr (u.a. EBITDA: -10% bis -20% y/y) Bestand habe. Der Analyst gehe davon aus, dass das Unternehmen sich entsprechend "Puffer" gelassen habe, der sich aber nun verringert habe. Der Analyst habe seine Prognosen gesenkt (u.a. EPS 2019e: 4,67 (alt: 5,13) Euro; EPS 2020e: 4,72 (alt: 4,92) Euro).Unter Berücksichtigung der Gemengelage und des Kursniveaus (3 Monate: -9%) lautet das Votum für die Wacker Chemie-Aktie bei einem Kursziel von 80,00 (alt: 82,00) Euro neu "halten" (alt: "verkaufen"), so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. (Analyse vom 11.04.2019)Börsenplätze Wacker Chemie-Aktie: