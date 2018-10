Börsenplätze Wacker Chemie-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

99,30 EUR +1,33% (12.10.2018, 14:42)



Tradegate-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

99,74 EUR +1,98% (12.10.2018, 14:54)



ISIN Wacker Chemie-Aktie:

DE000WCH8881



WKN Wacker Chemie-Aktie:

WCH888



Ticker-Symbol Wacker Chemie-Aktie:

WCH



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wacker Chemie-Aktie:

WKCMF



Kurzprofil Wacker Chemie AG:



Die Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) ist ein global operierender Chemiekonzern mit rund 13.800 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von rund 4,9 Mrd. EUR (2017). WACKER verfügt weltweit über 23 Produktionsstätten, 21 technische Kompetenzzentren und 50 Vertriebsbüros. (12.10.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Wacker Chemie-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernhard Weininger von Independent Research:Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Spezialchemiekonzerns Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF).Der MDAX-Titel habe auf Sicht von drei Monaten deutlich nachgegeben (-16%). Insgesamt würden sich nach Ansicht des Analysten darin die gestiegenen konjunkturellen Unsicherheiten und ein entsprechend schwieriges Aktienmarktumfeld widerspiegeln.Im Speziellen sehe sich das Unternehmen derzeit mit einigen Herausforderungen konfrontiert. Durch zusätzliche Kapazitäten der Wettbewerber könnten sich nach Meinung des Analysten im Bereich SILICONES negative Auswirkungen auf die Verkaufspreise und Margensituation ergeben und die zuletzt erfreuliche Entwicklung bremsen. Das Unternehmen selbst zeige sich diesbezüglich jedoch noch zuversichtlich.Im POLYSILICON-Geschäft habe sich u.a. die Kürzung der Förderung von Solaranlagen in China belastend ausgewirkt. Die Risiken für weiter schwächelnde Preise infolge des Nachfragerückgangs sehe der Analyst als erhöht an. Zudem könne nicht sicher gewährleistet werden, dass auch künftig die steigenden Rohstoffpreise bei POLYMERS durch Preiserhöhungen vollständig an die Kunden weitergegeben werden könnten.Bei einem höher als bisher unterstellen Risikoaufschlag ermittelt Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, aber ein neues Kursziel von 105 (alt: 128) Euro (Discounted-Cashflow-Modell) und bestätigt bei einem moderaten Aufwärtspotenzial sein "halten"-Rating. (Analyse vom 12.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link