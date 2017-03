Xetra-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

103,40 EUR -0,62% (14.03.2017, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

103,722 EUR -0,45% (14.03.2017, 22:25)



ISIN Wacker Chemie-Aktie:

DE000WCH8881



WKN Wacker Chemie-Aktie:

WCH888



Ticker-Symbol Wacker Chemie-Aktie:

WCH



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wacker Chemie-Aktie:

WKCMF



Kurzprofil Wacker Chemie AG:



Die Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) ist ein global operierender Chemiekonzern mit rund 17.000 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von rund 5,3 Mrd. EUR (2015). Global vernetzt über fünf Geschäftsbereiche betreiben wir derzeit weltweit 25 Produktionsstandorte. Mit Tochtergesellschaften und Vertriebsbüros in 28 Ländern ist WACKER in Amerika, Asien, Australien und Europa vertreten. (15.03.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Wacker Chemie-Aktie: Wird der kurzfristige Abwärtstrend überwunden? ChartanalyseRecht volatil ging es im gestrigen Handel nach Bekanntgabe der Zahlen aus 2016 in dem Wacker Chemie-Paper (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) her - gestartet war die Aktie nämlich mit einem dicken Minus direkt auf einer wichtigen Horizontalunterstützung aus 2014/2015, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Der Grund für den anfänglichen Kurssturz der Wacker Chemie-Aktie habe bei einem Gewinnrückgang gelegen, dennoch halte der Spezialchemiekonzern die Dividende stabil. Die Ausschüttung solle wie im Vorjahr 2,00 Euro je Anteilsschein betragen, wie der MDAX-Konzern am Dienstag in München mitgeteilt habe. Der Überschuss habe im abgelaufenen Jahr unter höheren Abschreibungen gelitten - dieser sei um 21,7 Prozent auf 189,3 Millionen Euro zurückgegangen. Beim Umsatz habe der Konzern aber ein Plus von 2 Prozent auf 5,4 Milliarden Euro verzeichnen können.Charttechnisch sehe der bisherige Chartverlauf aber viel besser aus, als das kürzlich vorgelegte fundamentale Zahlenwerk. Nach einem Jahreshoch aus 2015 bei 117,80 Euro sei das Papier zunächst in einen mehrmonatigen Abwärtstrend geschwenkt und bis Anfang Februar 2016 auf ein Verlaufstief von 58,20 Euro zurückgefallen. Anschließend sei eine deutliche Gegenbewegung gestartet, die bereits Anfang März den vorherigen Abwärtstrend hinter sich gelassen habe, schlussendlich aber in eine volatile Seitwärtsbewegung zwischen 72,10 sowie 85,64 Euro gemündet sei. Erst im Dezember hätten die Notierungen wieder merklich angezogen und hätten bis Ende Januar dieses Jahres auf ein Verlaufshoch von 115,20 Euro zulegen können.Bis an die Jahreshochs aus 2015 habe die Kraft der Bullen nicht mehr ausgereicht, sodass anschließend wieder eine volatile Korrekturphase eingeläutet worden sei und im Dienstagshandel mit einem dynamischen Rücksetzer auf 99,21 Euro, sowie die mittelfristig wichtige Horizontalunterstützung aus 2014/2015 um 98,55 Euro abwärts geführt habe. Dort aber hätten Käufer das Wertpapier von Wacker Chemie wieder abgeholt und das Minus nahezu auf Vortagesschlussniveau verkleinert. Interessant hierbei sei eine mögliche bullische Flagge seit Ende Januar, die mit einem weiteren Kursanstieg in ein Kaufsignal münden könnte und hierdurch beste Long-Chancen eröffne.Börsenplätze Wacker Chemie-Aktie: