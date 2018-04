Tradegate-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

Kurzprofil Wacker Chemie AG:



Die Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) ist ein global operierender Chemiekonzern mit rund 13.800 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von rund 4,9 Mrd. EUR (2017). WACKER verfügt weltweit über 23 Produktionsstätten, 21 technische Kompetenzzentren und 50 Vertriebsbüros. (09.04.2018/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Wacker Chemie-Chartanalyse von BNP Paribas:Die Aktie von Wacker Chemie (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) befindet sich seit dem Scheitern am Widerstand bei 174,30 EUR aus dem Januar 2018 in einer Abwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgehtIm Rahmen dieser Bewegung sei der Wert am 07. März 2018 auf ein Tief bei 128,20 EUR zurückgefallen. Seit diesem Tief befinde er sich in einer Seitwärtsbewegung. Diese spiele sich zwischen 128,20 EUR und der Widerstandszone zwischen 141,80 und 143,30 EUR. Am Freitag sei der Wert an diese Widerstandszone geklettert und habe dort eine Unsicherheitskerze ausgebildet.AusblickGelinge ein dynamischer Ausbruch über 143,30 EUR, würde zum Abschluss einer kleinen Bodenbildung führen. Im Anschluss daran könnte die Aktie in Richtung 160 EUR ansteigen. Sollte der Wert allerdings unter 128,20 EUR abfallen, würde es zu einem weiteren Verkaufssignal kommen. Abgaben in Richtung 115,20 EUR würden dann drohen. (Analyse vom 09.04.2018)Börsenplätze Wacker Chemie-Aktie: