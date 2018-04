Xetra-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

147,35 EUR +2,54% (26.04.2018, 16:44)



Tradegate-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

147,50 EUR +0,55% (26.04.2018, 16:53)



ISIN Wacker Chemie-Aktie:

DE000WCH8881



WKN Wacker Chemie-Aktie:

WCH888



Ticker-Symbol Wacker Chemie-Aktie:

WCH



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wacker Chemie-Aktie:

WKCMF



Kurzprofil Wacker Chemie AG:



Die Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) ist ein global operierender Chemiekonzern mit rund 13.800 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von rund 4,9 Mrd. EUR (2017). WACKER verfügt weltweit über 23 Produktionsstätten, 21 technische Kompetenzzentren und 50 Vertriebsbüros. (26.04.2018/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Wacker Chemie-Aktie: Interessantes Kursniveau - AktienanalyseWacker Chemie (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) profitierte im ersten Quartal von einer starken Nachfrage aus der Bauindustrie und konnte einen operativen Gewinnsprung hinlegen - technisch präsentiert sich das Papier derzeit auf einem interessanten Kursniveau, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Dem Spezialchemiekonzern Wacker Chemie sei ein erfolgreicher Jahresstart gelungen - das Unternehmen könne einen operativen Gewinnsprung vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) im ersten Quartal von fast 255 Mio. Euro ausweisen. Am Ende hätten die Münchener mit gut 79 Mio. zwar deutlich weniger als noch ein Jahr zuvor verdient, allerdings habe da der Verkauf von Anteilen der ehemaligen Tochter Siltronic für einen Sondereffekt gesorgt. Beim Umsatz habe sich jedoch der starke Euro negativ auf den Konzern ausgewirkt - zudem habe ein Produktionsstopp am US-Standort Charleston verkraftet werden müssen. Der Konzernumsatz habe trotz zahlreicher Erschwernisse bei 1,2 Mrd. Euro auf dem Vorjahresniveau gelegen. Beim Ausblick für 2018 halte Konzernchef Rudolf Staudigl fest, mache sogar Hoffnung auf mehr.Erst vor Kurzem sei es der Wacker Chemie-Aktie gelungen, über ein signifikantes Widerstandsniveau von 143,50 Euro auszubrechen und damit ein Kaufsignal aufzustellen. Dabei habe das Wertpapier bereits die Hälfte der zuletzt favorisierten Strecke absolvieren können und sei anschließend in eine regelkonforme Pullbackphase zurück auf das Ausbruchsniveau übergegangen. Dieser Bereich eigne sich aus technischer Sicht hervorragend für den Aufbau von frischen Long-Positionen, bestehende Positionen könnten nun mit einer Stopp-Anhebung enger abgesichert werden.Ausgehend von einer Wiederaufnahme des kürzlich etablierten Kaufsignals könnten weitere Kursgewinne zunächst bis in den Bereich von rund 160,00 Euro abgeleitet werden. Darüber bestünde sogar die Möglichkeit eines Tests der Marke von 165,00 Euro, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 26.04.2018)Börsenplätze Wacker Chemie-Aktie: