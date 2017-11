Tradegate-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

Die Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) ist ein global operierender Chemiekonzern mit rund 17.200 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von rund 5,4 Mrd. EUR (2016). Global vernetzt über vier Geschäftsbereiche betreiben wir derzeit weltweit 23 Produktionsstandorte. Mit Tochtergesellschaften und Vertriebsbüros in 31 Ländern ist WACKER in Amerika, Asien, Australien und Europa vertreten.

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Wacker Chemie-Aktienanalyse von Analyst Peter Spengler von der DZ BANK:Peter Spengler, Analyst der DZ BANK, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse nach Q3-Zahlen den fairen Wert für die Aktie des Spezialchemiekonzerns Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) von 126 auf 146 Euro.Trotz des Stillstandes im US-amerikanischen Polisilizium-Werk in Charleston habe der Münchener Konzern das dritte Quartal hervorragend abgeschlossen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie vom Freitag. Die Nachfrage nach Silikonen und Polysilicon sei hoch. Die gute Geschäftsentwicklung dürfte sich in den kommenden sechs Monaten fortsetzen. Die Wacker Chemie-Aktie sei jedoch nach dem Kursanstieg der vergangenen Monate fair bewertet.Peter Spengler, Analyst der DZ BANK, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die Wacker Chemie-Aktie bekräftigt und den fairen Wert von 126 auf 146 Euro angehoben.