Kurzprofil Wacker Chemie AG:



Die Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) ist ein global operierender Chemiekonzern mit rund 17.200 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von rund 5,4 Mrd. EUR (2016). Global vernetzt über vier Geschäftsbereiche betreiben wir derzeit weltweit 23 Produktionsstandorte. Mit Tochtergesellschaften und Vertriebsbüros in 31 Ländern ist WACKER in Amerika, Asien, Australien und Europa vertreten. (18.11.2017/ac/a/d)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Wacker Chemie-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach Q3-Zahlen zum Verkauf der Aktie des Spezialchemiekonzerns Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF), erhöht aber das Kursziel von 100 auf 114 Euro.Die Zahlen für das dritte Quartal hätten deutlich über den Markterwartungen gelegen, so der Analyst in einer am Freitag veröffentlichten Studie. Dank starker Nachfrage v.a. aus dem Baubereich, der Solarindustrie, dem Textilgewerbe und der Elektronik hätten die Folgen gestiegener Rohstoffpreise und des wieder festeren Euro-Wechselkurses weit überkompensiert werden können. Die Produktion von Polysilicon in den USA stehe zwar nach der Explosion im Werk in Tennessee derzeit noch still, finanziell seien daraus aber so gut wie keine negativen Auswirkungen zu befürchten. Erneut habe der Vorstand seine Ergebnisprognose für das laufende Jahr anheben können.Nach dem starken Kursanstieg der zurückliegenden Wochen erscheine die Wacker Chemie-Aktie derzeit allerdings etwas hoch bewertet. Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, habe zwar nach Überarbeitung seiner Schätzungen das Kursziel kräftig von 100 auf 114 Euro angehoben. Dennoch stuft er die Wacker Chemie-Aktie gemäß der NORD LB-Empfehlungssystematik in einer aktuellen Aktienanalyse nun aber auf von "halten" auf "verkaufen" herab. (Analyse vom 17.11.2017)Xetra-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:139,95 EUR +1,12% (03.11.2017, 17:35)