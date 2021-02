Ebenso habe die Volksrepublik bei den Exporten kräftig zulegen können, welche im Vergleich zum Vorjahr um 21,1 Prozent gestiegen seien (Stand: November 2020). Diese Zahlen hätten nicht nur die Analysten überrascht, welche lediglich einem Anstieg von 12,0 Prozent prognostiziert hätten. Grund für den rasanten Anstieg der Exporte seien unter anderem die stark gesteigerte Nachfrage nach Schutzmasken oder auch Bildschirmen, welche in Zeiten von Home-Office besonders gefragt seien.



Der größte chinesische Suchmaschinen-Dienstleister BAIDU Inc. habe sich in den letzten Jahren mit vielen Problemen konfrontiert gesehen. Vor rund fünf Jahren habe das Unternehmen noch zu den Top-Internetkonzernen in China gehört. Damals habe der Konzern neben Alibaba Group Holding (ISIN US01609W1027/ WKN A117ME) und Tencent Holdings zu jenem Erfolgstrio gehört, das die so genannten BAT-Aktien gebildet habe. Doch während die beiden anderen Konzerne fast ungehindert hätten wachsen können, habe sich im Jahr 2016 die chinesische Regierung bei BAIDU eingeschaltet, was zu einem negativen Wachstum geführt habe. Zudem habe mit ByteDance Ltd. ein neuer Wettbewerber den Markt betreten, welcher BAIDU mit seiner App TikTok wichtige Werbekunden streitig gemacht habe.



Als Reaktion habe sich der chinesische Konzern dazu entschieden, sein Geschäftsfeld zu erweitern, welches sich momentan auf das Online-Werbegeschäft fokussiere. Technologien wie künstliche Intelligenz und autonomes Fahren sollten eine Schlüsselposition in der zukünftigen Unternehmensausrichtung einnehmen. Hierfür sei das Unternehmen schon in Gesprächen mit den Venture-Capital-Gesellschaften GGV und IDG Capital sowie mit anderen möglichen Investoren, um einen eigenen Chiphersteller für diese Technologien zu gründen. Die Chips sollten dabei vor allem Verwendung beim autonomen Fahren finden. Die Aktivitäten in diesem Bereich habe BAIDU in den letzten Tagen weiter ausbauen können. In Zusammenarbeit mit der Regierung der Mega-Metropole Guangzhou habe das Unternehmen eine Plattform für autonomes Fahren vorstellen können, um in Zukunft umfangreiche Tests durchführen zu können.



Obwohl das Internet-Unternehmen Tencent Holdings Ltd. außerhalb Chinas vergleichsweise unbekannt sei, gehöre es zu den größten Unternehmen weltweit. Das in Shenzhen, dem chinesischen Silicon Valley, ansässige Unternehmen sei in den Geschäftsfeldern Sofortnachrichtendienste, soziale Netzwerke, Onlinemedien und Gaming tätig. Doch nicht nur in diesen Bereichen sei Tencent präsent, denn, wie erst im Januar bekannt geworden sei, sei das chinesische Unternehmen beim Frankfurter Versicherungs-Startup Clark eingestiegen. Enorme Investitionen in ausländische Firmen würden zur Unternehmensphilosophie des Internet-Giganten aus Shenzhen zählen. Denn nicht nur bei Clark, sondern auch beim Musikstreamingdienst Spotify (ISIN LU1778762911/ WKN A2JEGN), Snapchat (ISIN US83304A1060/ WKN A2DLMS), beim deutschen Fintech N26 und bei Tesla (ISIN US88160R1014/ WKN A1CX3T) habe sich Tencent mittlerweile eingekauft.



Großer Wachstumsbringer des chinesischen Internetkonzerns sei die App WeChat, mit der die Nutzer nicht nur chatten, sondern auch bezahlen, shoppen und sogar den nächsten Arzttermin buchen könnten. Darüber hinaus könne man mit der App Konzertkarten kaufen, einen Tisch im Lieblingsrestaurant reservieren oder die Stromrechnung bezahlen. Dieses Spektrum an möglichen Anwendungen habe dafür gesorgt, dass die Nutzer im vergangenen Jahr rund EUR 100 Mrd. in der App ausgegeben hätten. Daher gehöre Tencent bereits seit Jahren zu den größten börsennotierten Unternehmen der Welt und liefere sich seit geraumer Zeit einen Wettbewerb mit dem größten Rivalen Facebook (ISIN US30303M1027/ WKN A1JWVX). Zwischenzeitlich sei es dem Internet-Unternehmen aus China sogar gelungen, den US-Konkurrenten als wertvollste Social-Media-Plattform abzulösen. Selbst Covid-19 habe Tencent nicht schwächen können und so sei die Aktie auch im Krisenjahr 2020 deutlich gestiegen.



Die Aktie der BAIDU Inc. werde aktuell bei USD 280,66 (11.02.2021) gehandelt. Das Jahreshoch sei bei USD 304,05 (10.02.2021) und das Jahrestief bei USD 83,62 (18.03.2020) erreicht worden. Bei Bloomberg würden 33 Analysten die Aktie auf "buy", sechs auf "hold" und zwei auf "sell" setzen.



Die Aktie der Tencent Holdigs Ltd. werde aktuell bei USD 94,23 (11.02.2021) gehandelt. Das Jahreshoch sei bei USD 97,79 (09.02.2021) und das Jahrestief bei USD 41,94 (16.03.2020) erreicht worden. Bei Bloomberg würden zwei Analysten die Aktie auf "buy", ein auf "hold" und kein auf "sell" setzen. (Ausgabe vom 12.02.2021) (15.02.2021/ac/a/m)







