Die durch die Zahlen suggerierte Wachstumsbeschleunigung im kommenden Jahr täusche aber, da hier ein stark positiv wirkender Kalendereffekt aufgrund einer größeren Anzahl von Arbeitstagen als in diesem Jahr zum Tragen komme. Bereinigt um diesen Effekt ergebe sich nur eine marginale Wachstumsbeschleunigung von 0,5% auf 0,7%. Als wesentliche Gründe würden die Wirtschaftsforscher die diversen Handelskonflikte sowie die mit dem Brexit einhergehende Unsicherheit nennen, die dazu führen sollten, dass die Wachstumsschwäche noch einige Zeit anhalten werde.



Die Befürchtungen, dass die Krise der deutschen Industrie zunehmend auch auf den Dienstleistungssektor übergreift, scheinen sich mehr und mehr zu bewahrheiten, so die Analysten von Postbank Research. Hätten die vorläufig gemeldeten Werte für den Einkaufsmanagerindex des Dienstleistungssektors im September bereits einen deutlichen Rückgang von 54,8 auf 52,5 Punkte gezeigt, sei dieses Ergebnis jetzt noch einmal kräftig auf 51,4 Zähler korrigiert worden. Der Indikator liege damit nur noch knapp im Bereich oberhalb der 50-PunkteMarke, der ein Wachstum des Sektors anzeige.



Der ISM-Index für das Nicht-Verarbeitende Gewerbe der USA sei im September kräftig von 56,4 auf 52,6 Punkte gesunken und habe damit die Erwartungen klar verfehlt. Die Verschlechterung habe sich auf nahezu alle relevanten Subindikatoren und insbesondere auch auf die wichtigen Gradmesser für Geschäftsaktivitäten und Neuaufträge erstreckt. Auch wenn sich die Stimmung im Servicesektor immer noch besser als in der Industrie präsentiere - das US-Konjunkturbild bekomme mehr und mehr Risse.



Der heutige US-Arbeitsmarktbericht für September sollte angesichts der Schwäche in der Industrie, der insgesamt verringerten konjunkturellen Dynamik und der deutlichen Abschwächung der Beschäftigungsindikatoren in diversen Stimmungsumfragen die nachlassende Dynamik des Stellenaufbaus im bisherigen Jahresverlauf bestätigen. Die Analysten würden lediglich 125 Tsd. neue Stellen erwarten. Die begleitende Haushaltsumfrage sollte dabei einen leichten Anstieg der Arbeitslosenquote von 3,7% auf 3,8% ausweisen. Dies wäre für sich genommen kein Grund zur Sorge, da der US-Arbeitsmarkt sich damit nach wie vor in der Nähe seines Vollbeschäftigungsniveaus bewegen würde. Gleichwohl deute sich immer stärker an, dass der jahrelange, stetige Aufschwung immer mehr an Dynamik verliere. Dies signalisiere auch die Entwicklung der durchschnittlichen Stundenlöhne, die schon länger keine Anzeichen einer weiteren Beschleunigung mehr zeigen würden. (04.10.2019/ac/a/m)





Bonn (www.aktiencheck.de) - Die führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute haben im Rahmen ihres gemeinsamen Herbstgutachtens ihre Wachstumsprognosen für Deutschland deutlich gesenkt, so die Analysten von Postbank Research.So würden die beteiligten fünf Institute (DIW Berlin, ifo München, IfW Kiel, IW Halle und RWI Essen) für das laufende Jahr nur noch ein BIP-Wachstum in Höhe von 0,5% gegenüber dem Vorjahr erwarten. Im Frühjahr seien sie noch von einem Plus von 0,8% ausgegangen. Auch für 2020 sei die Prognose deutlich von 1,8% auf 1,1% gesenkt worden.