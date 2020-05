Tradegate-Aktienkurs WW-Aktie:

Kurzprofil WW International Inc.:



WW International (ISIN: US98262P1012, WKN: A2PSZQ, Ticker-Symbol: WW6, Nasdaq-Symbol: WW) ist der weltweit führende Anbieter von Gewichtsmanagement-Services und arbeitet weltweit über ein Netzwerk von unternehmenseigenen und Franchise-Unternehmen. (14.05.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - WW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von WW International Inc. (ISIN: US98262P1012, WKN: A2PSZQ, Ticker-Symbol: WW6, Nasdaq-Symbol: WW) unter die Lupe.Während der Markt abtauche, zieht die WW-Aktie (früher Weight Watchers) kräftig an. Der Grund sei ein positiver Analystenkommentar von Jefferies. Analystin Stephanie Wissink sehe in dem Diät-Spezialisten einen klaren Gewinner der Covid-19-Krise. Sie erwarte, dass die Menschen wegen des Coronavirus in Zukunft mehr auf ihre Gesundheit achten würden.WW sei seit Jahrzehnten Spezialist in Sachen bewusster Ernährung. Die Diätmethode werde von den Testern stets hochgelobt. Im ersten Quartal habe WW einen Anstieg der zahlenden Kunden um 9% auf 5 Mio. verbucht, was ein Rekordwert für ein erstes Quartal bedeute. Die Zahl der Online-Kunden sei um 16% auf 3,6 Mio. gestiegen.Das Ende der Fahnenstange sollte bei WW noch nicht erreicht sein, stehe das Unternehmen doch vor einer neuen Ära, wenn die Menschen wirklich viel stärker auf Gewicht und Gesundheit achten würden. Mit einem 2020er-KGV von 15 sei die WW-Aktie moderat bewertet und ein Kauf, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.05.2020)Börsenplätze WW-Aktie: