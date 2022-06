Börsenplätze WW-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs WW-Aktie:

7,68 EUR +9,56% (02.06.2022, 22:02)



NASDAQ-Aktienkurs WW-Aktie:

8,25 USD +10,59% (02.06.2022, 22:00)



ISIN WW-Aktie:

US98262P1012



WKN WW-Aktie:

A2PSZQ



Ticker-Symbol WW-Aktie:

WW6



NASDAQ-Symbol WW-Aktie:

WW



Kurzprofil WW International Inc.:



WW International (ISIN: US98262P1012, WKN: A2PSZQ, Ticker-Symbol: WW6, NASDAQ-Symbol: WW) ist der weltweit führende Anbieter von Gewichtsmanagement-Services und arbeitet weltweit über ein Netzwerk von unternehmenseigenen und Franchise-Unternehmen. (02.06.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - WW International-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von WW International Inc. (ISIN: US98262P1012, WKN: A2PSZQ, Ticker-Symbol: WW6, NASDAQ-Symbol: WW) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.WW International, ehemals Weight Watchers, habe über Monate seinen Aktionären und Kunden vorgemacht, wie man Gewicht abnehme. Binnen zwölf Monaten sei die Aktie von 40 auf nur noch 6 Dollar gestürzt. Rückläufige Umsätze und Gewinne hätten die Anleger in Scharen davonlaufen lassen. Doch urplötzlich sei wieder Leben in der Aktie.Noch letzte Woche habe WW mit 6,02 Dollar ein neues Rekordtief markiert. Innerhalb von nur sechs Handelstagen habe die Aktie allerdings um mehr als zwei Dollar zulegen können, allein heute klettere das Papier um rund 10 Prozent. Über die Gründe könne nur spekuliert werden, denn konkrete News gebe es nicht.Möglicherweise sei es die neue Chefin, die den Diät-Konzern wieder in die Spur bringen solle. Sima Sistani sei Anfang Mai den Aktionären präsentiert worden und habe bei Morgan Stanley gleich Befürworter gefunden. Sistani möchte das Geschäft vereinfachen, um den negativen Gewinntrend umzukehren.WW sei lange Zeit richtig en vogue gewesen. Doch in den letzten zwölf Monaten sei einiges schiefgelaufen und Sistani dürfe jetzt den Karren aus dem Dreck ziehen. Die Chance ist da, aber nur risikofreudige Anleger legen sich ein paar Stücke ins Depot, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär" zur WW International-Aktie. (Analyse vom 02.06.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link