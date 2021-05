Nasdaq-Aktienkurs WW-Aktie:

37,47 USD +0,81% (11.05.2021, 16:09)



ISIN WW-Aktie:

US98262P1012



WKN WW-Aktie:

A2PSZQ



Ticker-Symbol WW-Aktie:

WW6



Nasdaq-Symbol WW-Aktie:

WW



Kurzprofil WW International Inc.:



WW International (ISIN: US98262P1012, WKN: A2PSZQ, Ticker-Symbol: WW6, Nasdaq-Symbol: WW) ist der weltweit führende Anbieter von Gewichtsmanagement-Services und arbeitet weltweit über ein Netzwerk von unternehmenseigenen und Franchise-Unternehmen. (11.05.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - WW International-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von WW International Inc. (ISIN: US98262P1012, WKN: A2PSZQ, Ticker-Symbol: WW6, Nasdaq-Symbol: WW) unter die Lupe.Das Papier des Diät-Spezialisten sei endlich wieder schwer angesagt bei den Anlegern. Starke Quartalszahlen am vergangenen Freitag habe die WW-Aktie in den Rallymodus befördert und auf ein neues 12-Monats-Hoch explodieren lassen. Am Dienstag gehe es weiter aufwärts, das Chartbild werde immer besser. Erweise sich das Break als nachhaltig, habe die Aktie kurzfristig Luft bis in den Bereich 45 USD. Knacke der Titel auch diesen bedeutenden Widerstand, könnte es zeitnah weiter bis auf 50 USD aufwärtsgehen. Bis zu den alten Hochs wäre die WW-Aktie dann allerdings immer noch meilenweit entfernt. Sentiment nutzen, Gewinne laufen lassen, rät Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs WW-Aktie:30,48 EUR -0,55% (11.05.2021, 15:35)