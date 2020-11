Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Im Bereich der Tiefpunkte der letzten Jahre bei rund 42 USD ist zuletzt die Erholungsbewegung des Ölpreises zum Erliegen gekommen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Auf diesem Niveau entstehe also eine charttechnisch hohe Hürde, welche das jüngste Verlaufshoch sogar nochmals untermauere. Auf der Unterseite sollten Anleger dagegen die Tiefs von 2008 und 2009 bei rund 32 USD im Auge behalten. Ein Rebreak dieser Haltezone würde das "schwarze Gold" wieder zurück in den Krisenmodus versetzen. Doch soweit sollte es nicht kommen: Schließlich vollziehe sich die jüngste Atempause in Form einer klassischen Korrekturflagge. Damit liefere dieses Kursmuster möglicherweise einen frühen Fingerzeig in Sachen Ölpreisentwicklung der nächsten Wochen und Monate. So würde ein nachhaltiger Spurt über die obere Flaggenbegrenzung (akt. bei 40,80 USD) die Basis für einen neuen Aufwärtsimpuls legen. In dessen Verlauf dürfte der Ölpreis dann auch die eingangs erwähnte Schlüsselwiderstandszone bei 42,00/43,78 USD ins Visier nehmen. Neben den großen Leitplanken liefere also die beschriebene Konsolidierungsformation Anlegern somit eine wichtige Orientierungshilfe. (11.11.2020/ac/a/m)



