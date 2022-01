Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Minister der OPEC+-Länder werden heute um 14:00 Uhr eine Online-Sitzung abhalten, um eine Entscheidung über die Fördermenge der Gruppe zu treffen, so die Experten von XTB.



Medienberichten zufolge sei das wahrscheinlichste Ergebnis, dass die OPEC+ ihre Politik der Produktionssteigerung um 400.000 Barrel pro Tag im Februar fortsetzen werde. Aus einer Erklärung, die gestern auf der technischen Sitzung abgegeben worden sei, gehe hervor, dass die Gruppe keine großen Auswirkungen der Omicron-Variante sehe, da die Länder zögern w[rden, Förderkürzungen zu verhängen. Ein weiteres Ereignis, das heute zu einer erhöhten Volatilität des Ölpreises führen könnte, sei die Veröffentlichung des API-Berichts über die Ölvorräte am Abend (22:40 Uhr). Der Markt erwarte einen Rückgang der Ölvorräte um 3,4 Mio. Barrel.



Der Blick auf den WTI-Chart zeige, dass der Preis nach dem Erreichen der 77,00-USD-Marke zum Stillstand gekommen sei und sich seitwärts bewege. Händler sollten heute die Grenzen der Handelsspanne von 75 bis 77 USD im Auge behalten, da die OPEC+ und die API-Daten einige Bewegungen auf dem Markt auslösen könnten. Im Falle eines Ausbruchs über die obere Begrenzung im Bereich von 77 USD wäre der nächste wichtige Widerstand an der oberen Begrenzung des Aufwärtstrendkanals (knapp über 79 USD) zu finden. (04.01.2022/ac/a/m)





